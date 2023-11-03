Нам потрібна політика стосовно Росії.

Її в нас не було десь з часів Мазепи. Але нині ми таки надолужуємо не менш запущені питання церковної незалежності.

Метою цієї політики має бути переформатування Росії на сукупність національних демократичних держав.

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Хтось каже, що це не реально, це мрія. Але стратегія — це теж мрія, просто покладена на конкретний план. І незалежно від того про який рік розповідатимуть його останні пункти, перші мають починатися із 2023.

Переформатування Росії — це не наслідок нашої перемоги над нею, а передумова.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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