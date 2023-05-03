Переговори почнуться тоді, коли РФ зрозуміє, що втрати перевищують вигоди, — генерал Марк Міллі
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що рано чи пізно російська сторона зрозуміє, що втрати перевищують вигоди, і це може стати початком переговорів
Про це він розповів у інтерв'ю Foreign Affairs.
Він зазначив, що раціональні урядовці РФ прийдуть до рішення про переговори, проте це може тривати місяцями, або навіть роками.
"І я думаю, що раціональні люди, як частина російського процесу прийняття рішень, прийдуть до висновку - протягом місяців, року або двох - вони прийдуть до висновку, що втрати перевищують вигоду, і це буде час аби щось зробити, принаймні з точки зору переговорів. Можливо, цей час ще не настав - я не можу читати думки. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але в певний момент, якщо він раціональний, йому потрібно буде це зробити", - пояснює Міллі.
Генерал також наголосив, що Путін міг би закінчити війну "вже сьогодні ввечері", якби захотів.
"Він міг би зробити це сьогодні ввечері; він міг закінчити війну цієї ночі. Звичайно, він має внутрішні та політичні обмеження російської політики. Але їм доведеться зрозуміти це, тому що вони не переможуть", - сказав Міллі.
Він також відзначив, що сумнівається, що війну вдасться закінчити цього року, проте підкреслив, що РФ вже зазнала величезних збитків.
"Я вважаю, що ймовірність того, що будь-яка сторона досягне своїх політичних цілей - війна пов’язана з політикою виключно за допомогою військових засобів - я вважаю, що це буде дуже важко, дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що є така ймовірність цього року. Але я вважаю, що росіяни дуже сильно постраждали. Вони зазнали великих втрат. Їхній економіці завдано значної шкоди, їхні сухопутні війська дуже постраждали", - пояснює генерал.
- Раніше Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".
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