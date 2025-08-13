В ОП назвали припинення вогню в небі передумовою початку перемовин із Росією

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Одним зі сценаріїв, запропонованих адміністрацією США, було всеохопне припинення вогню, яке також враховувало б вплив авіаударів, включаючи ракетні атаки та атаки безпілотників на територію України. Але жоден із цих сценаріїв не був прийнятий Росією. Повітряні бомбардування є ключовим інструментом, за допомогою якого Москва здійснює психологічний тиск на країну та впливає на нашу позицію", - заявив він.

Також РФ здійснює безперервні атаки вздовж усієї лінії фронту.

"Росія навряд чи відмовиться від використання стратегічної авіації та масованого розгортання безпілотників. Однак Україна готова обговорювати це, готова розглянути цей сценарій і розглядає його як початковий етап для досягнення реалістичних переговорних позицій", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що будь-яке припинення вогню, особливо всеохопне припинення вогню, є відправною точкою, з якої можна належним чином розпочати переговори.

Нагадаємо, Україна наполягає на прямих перемовинах між президентом Зеленським і диктатором РФ Путіним. "Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", - наголосив секретар РНБО Рустем Умєров після третього раунду переговорів між делегаціями у Стамбулі.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо ймовірності проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня.

Зустріч Путіна й Трампа на Алясці: що відомо

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.