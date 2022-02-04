"Перекинули безпрецедентну кількість військових": у Естонії вважають, що війська РФ в Білорусі загрожують безпеці Литви

Про це повідомляє ERR.

"Сьогодні в Білорусі сконцентрувалась безпрецедентна кількість російських військовослужбовців, їх ніколи не було так багато - сьогодні їх там не менше 15 тис., і вони продовжують прибувати. Туди доставлено практично весь спектр озброєнь Російської Федерації, що застосовуються на землі та в повітрі, включаючи гелікоптери та все решта", - зазначив Салм.

Канцлер сказав, що попри те, що війська та техніка були перекинуті до Білорусі для навчань, вони викликають занепокоєння.

"У Литві це, безумовно, викликає велике занепокоєння, оскільки бойові дії відпрацьовуються із застосуванням зброї та військових, які знаходяться так близько до литовського кордону. Залишається тільки здогадуватися, куди саме вони вирішать рухатися, якою є їхня кінцева мета", - наголосив Салм.

Канцлер додав, що Естонія готова допомогти Литві у разі потреби, і робила це вже раніше.

"Ми вже допомогли Литві під час літньої гібридної кризи і, звичайно, ми будемо першими, хто прийде на допомогу нашим найближчим союзникам", - сказав він.

Водночас Салм зауважив, що прямої загрози військових дій проти Литви поки що немає, і Росія поки не поширює пропаганду на цю тему.

"Сьогодні ми не чуємо пропаганди такого типу, яка поширюється щодо України. Наприклад, що Литва хоче напасти і завоювати Білорусь, і тому подібні небилиці. Але якщо подібні розмови десь почнуться, це буде чітким сигналом небезпеки", - сказав Салм.

