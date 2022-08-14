Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перелом у війні який наступив можливо не виглядає так: ми проломили ворожу оборону і йдемо стрімко на широкому фронті у контрнаступ, але ЗСУ вже взяли ініціативу у свої руки й тепер визначають що, де і як знищувати. Після вдалих ударів по складах окупантів вже російські військові вимушені підлаштовувати свою інтенсивність введення артилерійського вогню, яка суттєво впала", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що вже відбувся психологічний перелом.

"І це важливо. Перелом відбувся у психологічному факторі. ЗСУ завдали удару у Криму, а у відповідь РФ нічого не змогла зробити", - підкреслив Киричевський.

12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

13 серпня українські військові вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці.

У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні

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