Перелом у війні вже наступив: тепер ЗСУ визначають що, де і як знищувати, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що ЗСУ тримають ініціативу бойових дій на Півдні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перелом у війні який наступив можливо не виглядає так: ми проломили ворожу оборону і йдемо стрімко на широкому фронті у контрнаступ, але ЗСУ вже взяли ініціативу у свої руки й тепер визначають що, де і як знищувати. Після вдалих ударів по складах окупантів вже російські військові вимушені підлаштовувати свою інтенсивність введення артилерійського вогню, яка суттєво впала", - пояснив Киричевський.
Військовий експерт також додав, що вже відбувся психологічний перелом.
"І це важливо. Перелом відбувся у психологічному факторі. ЗСУ завдали удару у Криму, а у відповідь РФ нічого не змогла зробити", - підкреслив Киричевський.
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