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Огляд

Переможні новини 680-го дня війни: в аеропорту РФ спалили бомбардувальник СУ-34, а Повітряні Сили завдали ударів по військових частинах у Севастополі та Євпаторії

4 січня, 2024 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

Повітряні сили бездоганно відпрацювали по військових об'єктах ворога у Євпаторії та Севастополі, а в аеропорту Челябінська спалили бомбардувальник Су-34

На аеродромі в Челябінську згорів бомбардувальник Су-34

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" (м. Челябінськ) згорів тактичний бомбардувальник Су-34",  – йдеться у повідомленні  ГУР.

Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

підпал Су-34 у Челябінську

Фото: ГРУ

 

"Причини займання літака уточнюються", – додали у ГУР, опублікувавши відео займання літака, на якому видно, як від нього хтось відходить. 

У Криму вибухи у районі Євпаторії та Севастополя

4 січня приблизно о 16.15 за київським часом у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, кореспондент "Крим.Реалії” повідомив про те, що у Севастополі було чути близько 10 вибухів.

Гауляйтер Севастополя Михаїл Развожаєв заявив, що це наймасштабніша атака на Крим за останній час, однак запевнив, що її вдалось відбити. У Міноборони РФ заявили, що збиття 10 ракет над Кримом.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про приліт по військовій частині біля села Уютне неподалік Євпаторії – туди начебто помчали швидкі, а також по військовій частині у Юхаринській балці у Севастополі.

вибухи в Криму

Фото: telegram-канал "Крымский ветер"

Військова частина біля села Уютне, по якій найімовірніше прилетіло 4 січня

СтратКом ЗСУ повідомив про те, що Збройні сили України уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Підтвердив успішну атаку по Криму також Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

" 2-го січня міністерство брехні рф відзвітувало про ураження російськими ракетами «бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ».  Привіт окупантам у Криму!

Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую  пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", – написав він у своєму телеграм-каналі. 

Прикордонники знищили на Харківщині три ворожі розвідувальні комплекси за добу

За добу бійці Гвардії наступу "Сталевий кордон” разом з воїнами ЗСУ знищили на Харківщині три ворожі розвідувальні комплекси "Муром-М". Про це повідомляє Держприкордонслужба. 

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон» разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси «Муром-М» за добу. Отож, можливості розвідувальних функцій ворога обмежений", – повідомляють у ДПСУ. 

Британія передасть Україні 200 ракет для ППО

Міністерство оборони Великої Британії погодило передачу Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони.  Як повідомляє офіційний сайт уряду Об’єднаного Королівства, пакет включає близько 200 зенітних ракет для посилення протиповітряної оборони.

"Путін випробовує обороноздатність України і рішучість Заходу, сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки. Але він помиляється. Деградація Україною російського Чорноморського флоту довела, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі", – йдеться у повідомленні.

У рамках цього пакету Україна отримає ракети ASRAAM, які розроблена компанією British Aerospace. Ці ракети використовують у британських ЗРК, які Україна отримала у 2022 році.

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