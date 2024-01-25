Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 701-го дня війни: атака дронів на нафтобазу в Росії, новий рекорд ЗСУ та аналоги  Himars від Франції
Огляд

Переможні новини 701-го дня війни: атака дронів на нафтобазу в Росії, новий рекорд ЗСУ та аналоги  Himars від Франції

25 січня, 2024 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

У Краснодарському краї Росії дрони атакували нафтобазу, Сили оборони побили рекорд зі знищення ворожих артсистем за добу, а Франція передала дві додаткові РСЗВ LRU

Дрони атакували нафтобазу в Росії

У місті Туапсе в Краснодарському краї Росії в ніч на 25 січня дрони атакували нафтобазу, там виникла пожежа. Як повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела, це була спецоперація СБУ.

Повідомляють, що на нафтобазі пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів - вакуумна та атмосферна колони.

"СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", – заявило джерело.

Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду для України

Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Будапешт не перешкоджатиме досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу, 31 січня. 

Видання нагадало, що Будапешт блокує фінансову допомогу Україні в розмірі €50 млрд та виплату останнього траншу в розмірі €500 млн від Європейського фонду миру (EPF). Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримання виділення коштів після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, яка запланована на понеділок, 29 січня.

Україна отримала ще дві системи  LRU від Франції

Міністерство оборони Франці передало Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, які є аналогом Himars, в рамках "коаліції артилерії". Про це повідомив очільник коаліції "Артилерія для України", генерал Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі міноборони Франції.

Реактивна система залпового вогню LRU

Фото: twitter/armeedeterre

 

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти "цезарів", тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів", - сказав генерал.

Як відомо, у звіті про військову допомогу Україні за 2022-й рік міноборони Франції повідомляло тільки про дві передані ЗСУ системи LRU. Таким чином, можна зробити висновок, що після цього була ще одна поставка, про яку не оголошували в ЗМІ.

Сили оборони побили рекорд з кількості знищених ворожих артсистем за добу

22 лютого Сили оборони встановили рекорд, знищивши за добу 51 артилерійську систему. Однак уже за два дні перевершили його. 25 січня стало відомо, що за попередню добу ЗСУ вдалось знищити 59 одиниць артилерії.

Крім того, українським військовим вдалося вразити 30 танків та велику кількість іншої техніки.

Теги:
Новини
Росія
Франція
СБУ
ЗСУ
Угорщина
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
допомога Україні
втрати окупантів
Читайте також:
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
білоруські військові
24 січня, 2024 середа
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
війна з росією пожежа безпілотник ППО
25 січня, 2024 четвер
У Краснодарському краї РФ БПЛА атакували нафтобазу, це спецоперація СБУ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 січня
21:13
Ердоган
Ердоган затвердив ратифікацію членства Швеції до НАТО
20:53
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Формула миру та безпекові гарантії: Зеленський поговорив з президенткою Словенії Мусар
20:46
Віктор Медведчук
Хорватський суд вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance
20:20
Ексклюзив
дрони ЗСУ
Вартість комплектуючих для дронів компенсують в одному з міст України
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Що дивує в історії з падінням російського Іл-76? Колонка Сергія Згурця
20:08
Зеленський Орбан
Стефанішина розповіла про підготовку візиту Орбана в Україну
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Безнадійний Надєждін
19:57
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони за добу відбили 9 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:40
ЄС та Литва нададуть Україні €15,5 млн на шкільні бомбосховища
19:35
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря
19:32
Ексклюзив
ІЛ-76
Падіння ІЛ-76 є військовим злочином росіян за будь-яких результатів розслідування, - доктор юридичних наук Бабін
19:16
НМТ
Міносвіти затвердило дати та порядок проведення НМТ-2024
19:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:00
Аналітика
вибори в США
(НЕ)впасти дорогою до Білого дому. Боротьба республіканців та чи світить перемога Трампу
18:48
Реактивна система залпового вогню LRU
Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU в рамках "коаліції артилерії"
18:19
Ексклюзив
Андрій Юсов
Сценарії могли бути абсолютно різні: ГУР МО про падіння літака Іл-76
18:09
Польща ППО ракетний удар Валерій Залужний допомога Україні
Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою
18:01
OPINION
Сергій Громенко
Указ про історичні українські землі: головне — не спрофанувати ідею
18:00
Німеччина уряд
Німеччина вперше з часів холодної війни готує новий план оборони країни
17:53
метро Харків
З міркувань безпеки: у Харкові заборонили відстежувати переміщення громадського транспорту
17:47
Богдан Михайличенко
Футболіст збірної України покинув європейський чемпіонат заради УПЛ
17:42
Росія кримінал Війна з Росією пропаганда
Один з найжорсткіших вироків у РФ: звинувачена у вбивстві пропагандиста Татарова Дар'я Трепова отримала 27 років колонії
17:39
біженці
У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України
17:37
На фото: Анна Алхім
Блогерка Алхім зняла відео під російську музику на фоні портретів загиблих українських воїнів
17:25
безробіття
У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів
17:19
Італія
Сенат Італії підтвердив рішення про військову допомогу Україні у 2024 році
17:11
Україна-Польща
Українці у 2023 році відкрили кожне 10 підприємство в Польщі
17:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
З рекордної кількості електронних петицій за 2023 рік президент розглянув тільки 10%, - рух ЧЕСНО
17:05
Ексклюзив
Іл-76
Логічна версія - це був "дружній вогонь": авіаексперт Криволап про падіння Іл-76
16:49
На фото: Петро Заставний та Аліна Френдій
Чоловік блогерки Френдій, яка відпочивала з Пренткович, зізнався, чи був з ними на Мальдівах
16:40
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів
16:40
Угорщина
В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
16:00
OPINION
Віктор Трегубов
Чому неохоче йдуть в армію?
15:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Двоходова комбінація: політичний експерт Денисенко пояснив, для чого росіянам була потрібна провокація з Іл-76
15:53
Угорщина - ЄС
Угорщина змінила думку щодо створення військового фонду ЄС на €5 млрд для України, - Bloomberg
15:49
Ексклюзив
На фото: FPV-дрон
Близько 80% дронів, які склали люди, – хорошої якості, їх уже відправили на фронт, – керівниця БФ Dignitas Люба Шипович
15:32
Оновлено
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу, Реброва обрали віцепрезидентом
15:11
Рустем Умєров
Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, - Умєров
14:57
На фото: Книга Вано Крюґера "Розчахнута квітка"
Твір номінанта на Шевченківську премію - 2024 розкритикували за аналіз текстів пісень російських співаків
14:53
НБУ
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%. Регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV