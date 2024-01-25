Переможні новини 701-го дня війни: атака дронів на нафтобазу в Росії, новий рекорд ЗСУ та аналоги  Himars від Франції

Дрони атакували нафтобазу в Росії

У місті Туапсе в Краснодарському краї Росії в ніч на 25 січня дрони атакували нафтобазу, там виникла пожежа. Як повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела, це була спецоперація СБУ.

Повідомляють, що на нафтобазі пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів - вакуумна та атмосферна колони.

"СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", – заявило джерело.

Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду для України

Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Будапешт не перешкоджатиме досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу, 31 січня.

Видання нагадало, що Будапешт блокує фінансову допомогу Україні в розмірі €50 млрд та виплату останнього траншу в розмірі €500 млн від Європейського фонду миру (EPF). Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримання виділення коштів після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, яка запланована на понеділок, 29 січня.

Україна отримала ще дві системи LRU від Франції

Міністерство оборони Франці передало Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, які є аналогом Himars, в рамках "коаліції артилерії". Про це повідомив очільник коаліції "Артилерія для України", генерал Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі міноборони Франції.

Фото: twitter/armeedeterre

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти "цезарів", тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів", - сказав генерал.

Як відомо, у звіті про військову допомогу Україні за 2022-й рік міноборони Франції повідомляло тільки про дві передані ЗСУ системи LRU. Таким чином, можна зробити висновок, що після цього була ще одна поставка, про яку не оголошували в ЗМІ.

Сили оборони побили рекорд з кількості знищених ворожих артсистем за добу

22 лютого Сили оборони встановили рекорд, знищивши за добу 51 артилерійську систему. Однак уже за два дні перевершили його. 25 січня стало відомо, що за попередню добу ЗСУ вдалось знищити 59 одиниць артилерії.

Крім того, українським військовим вдалося вразити 30 танків та велику кількість іншої техніки.