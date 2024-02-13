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Огляд

Переможні новини 720-го дня війни: пожежа на заводі МіГ у Москві та знищення важливого об’єкта ворога на Таврійському напрямку

Зіновія Воронович
13 лютого, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

У Москві загорівся завод МіГ, командувач Тарнавський заявив про ліквідацію важливого об'єкта росіян, сенат США підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Американський сенат проголосував за проєкт закону, що передбачає допомогу Україні

Сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників. Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню. 

Законопроєкт отримав 70 голосів "за" і 29 - "проти". Після голосування у сенаті законопроєкт передадуть на розгляд палати представників. Коли спікер палати представників республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо. Він уже висловився, що не має наміру виносити цей документ на розгляд.

У Москві загорівся завод МіГ

У столиці Росії палає завод МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу, повідомляє "Військовий кур’єр".

"Загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі. Причина пожежі поки залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. За останніми повідомленнями, відкрите горіння біля заводу ліквідували, але покрівля продовжує тліти", – пише видання. 

"Можна сказати, що вже на території РФ часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, загалом інфраструктури, що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, що стало наслідком запеклої боротьби чи то місцевих сил опору, чи то друзів України, які, звісно, працюють і в глибокому тилу", – прокоментував пожежу на заводі МіГ в Москві представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов і ефірі телемарафону.

На Сумщині відновили дитячу лікарню, пошкоджену ворогом

На Сумщині відновили Обласну дитячу клінічну лікарню, пошкоджену росіянами на початку повномасштабного вторгнення. 

"Завдяки спільним зусиллям партнерів та місцевої влади вдалося повністю замінити зруйновані вікна та двері. Також було проведено поточний ремонт будівлі та роботи з підвищення рівня енергетичної ефективності", – повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Там зазначили, що нині лікарня повністю функціонує та надає медичну допомогу за такими напрямами: алергологія, анестезіологія, гематологія, дерматовенерологія, ендокринологія, імунологія, інфекційні хвороби, онкологія тощо. 

Санкції США вдарили по російському нафтовому флоту

Частина величезного флоту танкерів, які Росія використовує для доставки своєї сирої нафти, зупинилась через санкції США, повідомляє Bloomberg.

З 50 танкерів, які потрапили під санкції після 10 жовтня 2023, більше не можуть завантажувати нафту. Зокрема, судно NS Leader, яке прямувало до російського порту у Балтійському морі, розвернулось біля узбережжя Португалії 

На Таврійському напрямку знищили важливий об’єкт окупантів

На Таврійського напрямку загальні втрати російських окупантів за добу склали 645 осіб. Це найбільша кількість від початку року, розповів командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. 

"Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч – 1267. Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67, – повідомив генерал. – Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках". 

За добу на цьому напрямку захисники знищили чи пошкодили 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 17 бойових бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобілів та одну одиниця спеціальної техніки. 

"Також українськими силами ліквідовано склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт противника", – повідомив командувач Тарнавський, не уточнивши, про який саме об’єкт йдеться.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Сумщина
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нафта
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