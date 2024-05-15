Переможні новини 812-го дня війни: ЗСУ мінуснули російський "зоопарк", окупанти масово гинуть у Вовчанську 

Сили оборони частково витіснили росіян з Вовчанська, там окупанти гинуть у великій кількості

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів. У зведенні Генштабу повідомили, що ЗСУ частково витіснили росіян з міста. Згодом стало відомо, що росіяни намагаються потіснити підрозділи українських захисників у районі Вовчанська.

"На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю", – зазначають у повідомленні.

Старший лейтенант Дмитро Лазуткін розповів, що наші FPV-дрони та артилерія ефективно працюють, а на підходах та в самому Вовчанську окупанти гинуть у великій кількості.

"Коли вони технікою підвозять піхоту, ця техніка знищується у доволі великій кількості", — розповів Дмитро Лазуткін, пише Армія Інформ.

За 5 днів наступу на Харківщині РФ втратила 615 військових

Станом на 11:30 з початку доби російський ворог провів 23 атаки на позиції українських військ на сході України, 19 із них ще тривають. На Харківському напрямку противник не проводив активних дій з початку доби. Ворог намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Загалом з 10 травня російська армія на Харківському напрямку втратила 615 вбитими та пораненими. Також знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

Мінус російський комплекс артрозвідки та контрбатарейної боротьби "зоопарк-1"

Українські воїни за допомогою бомбера Vampire знищили російський замаскований комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1" на Донеччині, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Аеророзвідники бригади "Помста" виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема.

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно".

США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $2 млрд. Також у межах допомоги буде створений фонд для оборонних підприємств, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

"Ми маємо додаткову допомогу, яка наразі в дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги Україні", - заявив Блінкен.

Допомога передбачає створення першого у своєму роді фонду для оборонних підприємств, що працюватиме для щонайшвидших поставок зброї українським Силам оборони, інвестування в оборонну промисловість держави й закупівлі зброї для неї в інших країн.

У пакеті допомоги від Австралії будуть сучасні катери Sentinel 830R RHIB

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що до пакета військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів, анонсованого урядом Австралії, увійде партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB

"Перебуваючи в Хобарті, окрім доповідей у ​​Тасманійському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також мав змогу оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel. Вони увійшли до нового пакету допомоги Україні уряду Австралії", - йдеться у повідомленні.

Такі катери, які можуть виконувати завдання як у річках, так і у відкритому морі, допоможуть Україні.

"830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам", - заявив генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр.

