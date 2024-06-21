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Огляд

Переможні новини 849-го дня війни: вольова перемога української збірної та серія потужних атак по території Росії 

Зіновія Воронович
21 червня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України перемога переможні новини

Українська збірна з футболу отримала шанс вийти до 1/8-ї фіналу Євро-2024, цієї ночі Україна атакувала не лише російські НПЗ, а військові об'єкти

Зміст

Генштаб підтвердив успішні атаки по кількох регіонах РФ

У ніч на 21 червня українські безпілотники атакували чотири нафтопереробні комплекси у Росії, ударів зазнали також радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки у Брянській області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, безпілотники атакували  Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи, йдеться у звіті. Також, вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА, що розташовані в Краснодарському краї.

"За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією", – відзвітували у Генштабі.

Пізніше стало відомо, що серед об'єктів, по який прилетіло цієї ночі –  аеродром в Єйську та навчальний центр протиповітряної оборони поблизу цього аеродрому.  За даними Defense Expreaa, йдеться про 726-й навчальний центр протиповітряної оборони сухопутних військ. OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки цього об’єкта – супутники NASA на території цього об’єкту зафіксували щонайменше три пожежі.

Збірна України виборола першу перемогу на Євро-2024

21 червня, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024. Тепер наша збірна має шанс вийти до 1/8 фіналу. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Попри те, що Словаччина забила перший гол у матчі (на 17-й хвилині), українські гравці зуміли зібратись та вибороли перемогу з рахунком 2:1. На 54-й хвилині матчу Олександр Зінченко передав пас Миколі Шапаренку. Центральний півзахисник завдав точного удару з району одинадцятиметрової позначки та зрівняв рахунок. На 80-й хвилині той же Микола Шапаренко розкішною розрізною передачею вивів Романа Яремчука віч-на-віч з голкіпером. Український форвард легким ударом закотив мʼяч у ворота суперника та приніс Україні перемогу.

Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко

Фото: Getty Images


В Україну повернули ще 7 дітей з ТОТ

21 червня на підконтрольну територію України вдалось повернути сімох дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Найменшій дитині лише 4 місяці. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу. Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine", – підкреслив Прокудін.

Український робот-логіст евакуював з поля бою сотню військових

Український робот-логіст від учасників кластера Brave1 уже довів свою ефективність на полі бою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Для евакуації пораненого з поля бою потрібно щонайменше 2 людини, щоб елементарно підняти ноші. Поки військові рятують побратима, за ними може стежити ворожий дрон і наводити вогонь. Це небезпечно. Робот-логіст Воля-Е від учасників кластера Brave1 допомагає евакуйовувати поранених і зберігати життя.

Військові вже активно ним користуються, і загалом завдяки роботу військові однієї з бригад евакуювали понад сотню поранених та загиблих, багато з яких було неможливо вивезти іншим способом", – розповів Федоров.

За словами міністра, наприкінці минулого року протягом тижня боїв на Донецькому напрямку робот Воля-Е евакуював близько 20 поранених військових.

"Оператор керує ним дистанційно, перебуваючи в безпеці, на відстані до трьох кілометрів. Робот їздить на гусениці, компактний і не важкий, розганяється до максимальної швидкості 12 км/год. При цьому його легко перевозити у багажнику позашляховика", – розповів міністр.

Крім евакуації бійців, робот підвозить боєприпаси вагою до 150 кг.


 

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