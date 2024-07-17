Переможні новини 875-го дня війни: у Росії закінчуються танки, з полону повернулись 95 захисників, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи

Українські військові знищили 28 ворожих кораблів

Збройним силам України загалом вдалось знищити 28 російських кораблів, в тому числі підводний човен "Ростов-на-Дону". Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", – сказав Плетенчук.

За його словами, ЗСУ знищили 3 носії крилатих ракет РФ, підводний човен, а також 2 нові ворожі кораблі - "Аскольд" і "Циклон". Тобто фактично

"Це фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, закінчуючи одиницями, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такими як: "Раптор", "Серна", "Тунець", – наголосив речник ВМС ЗС.

Україна повернула 95 військовополонених

17 липня відбувся черговий обмін полоненими між Україної та РФ. Цього разу – за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. В Україну повернулись 95 захисників.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", – повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених цього разу м всі чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

Фото: Володимир Зеленський



У Росії вичерпуються запаси бронетехніки

Видання The Economist з посиланням на західних аналітиків повідомляє, що у Росії вичерпуються запаси танків та іншої бронетехніки, накопиченої у радянські часи.

Нідерландський розвідувальний сайт з відкритими джерелами Oryx оцінює кількість втрат російських танків, для яких є фото- або відеодокази, у 3 235 штук, але припускає, що фактична цифра "значно вища".

"Коли в грудні 2023 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу похвалився, що протягом року було поставлено 1530 танків, він не сказав, що майже 85% з них, згідно з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, були не новими танками, а старими (в основному Т-72, також Т-62 і навіть деякими Т-55, датованими відразу після Другої світової війни)", – пишуть у виданні.

Майкл Г'єрстад, аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), стверджує, що більшість Т-90М насправді є модернізацією старих Т-90А. Оскільки ці цифри зменшуються, виробництво новозбудованих Т-90М цього року може становити не більше 28. Г'єрстад припускає, що до кінця цього року російським військам, можливо, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним навіть до кінця літа.

Бельгія виділяє 150 млн на відновлення інфраструктури України

Бельгійський уряд виділяє 150 млн євро на проєкти з відновлення інфраструктури України. Відповідну угоду 17 липня підписали прем'єри країн Денис Шмигаль й Александер Де Кроо під час онлайн-зустрічі. Про це повідомив український прем'єр-міністр у телеграм.

Кошти будуть спрямовані зокрема на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Як підкреслив Шмигаль, підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів Бельгії та України, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку нашої держави.

Також згідно з угодою Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

В окупованому Маріуполі знову лунали вибухи

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 17 липня повідомив про вибухи у тимчасово окупованому місті та поблизу нього.

За його словами, вибухи лунають у мікрорайоні "Східний", Лівобережному районі та селі Сопине біля тимчасово окупованого Маріуполя. О 16:15 Андрющенко також повідомив про роботу російської авіації.

"Повторний і цього разу вже авіації, що підняла русня. А чого на такому низькому ходу? Страшно?", – написав радник міського голови.