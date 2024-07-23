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Огляд

Переможні новини 881-го дня війни: ЗСУ знищили станцію управління БПЛА на Півдні, а на Донеччині збили ворожий Су-25

Тетяна Яворська
23 липня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

На Покровському напрямку українські зенітники збили російський бойовий літак Су-25, а Латвія передала 500 безпілотників для ЗСУ

Зміст

Мінус човен, танк і наземна станція управління БПЛА росіян

Впродовж доби Сили оборони Півдня завдавали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах, інформують Сили оборони Півдня. Як наслідок, у чорнопакетних військах ворогів поповнення на 89 осіб.

Також окупанти втратили 45 одиниць озброєння та військової техніки, з них: 1 танк; 2 бойові броньовані машини; 17 одиниць автомобільної техніки; 12 гармат; 1 міномет; 1 станція радіоелектронної боротьби; 7 розвідувальних БПЛА; 1 станція супутникового зв’язку; 2 мотоцикли; 1 човен. Знищено 5 польових пунктів зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів, 4 спостережні пункти, 3 генератори, 1 наземна станція управління БПЛА.

Сили оборони збили ворожий Су-25 на Донеччині

23 липня, на Покровському напрямку українські зенітники збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції Сил оборони у парі з іншим Су-25, повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Хортицький вітер.

Знищення цього літака – вже друге за цей місяць для воїнів-зенітників з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", - йдеться у повідомленні.

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка зазначили, що два ворожі пілоти залетіли майже впритул до позицій українських захисників.

Сьогодні в районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25. Два рашистських пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний.

На Росії палає в Краснодарському краї

У Росії заявили про атаку на порт Кавказ у Краснодарському краї. Кажуть про начебто атаку українських безпілотників вранці у вівторок, 23 липня, заявив губернатор Веніамін Кондратьєв.

"Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає", - написав Кондратьєв.

За його словами, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий. Також телеграм-канал "Кримський вітер" писав, що у бік порту Кавказ їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники. А ще, сьогодні вранці телеграм-канал "Кримський вітер" писав про "дуже гучний" вибух у тимчасово окупованому місті Керч. Також інформаційний центр з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту повідомляв про перекриття руху Кримським мостом.

 500 безпілотників від Латвії

Латвія передала Україні ще 500 безпілотників у межах коаліції дронів

Латвія відправила Києву понад пів тисячі безпілотників, вони вже прямують в Україну, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Посилка з понад 500 безпілотниками прямує до України", – написав він у соцмережі Х і підтвердив своє повідомлення світлинами з запакованими коробками з написом "Коаліція дронів" на них.

Латвія входить до міжнародної коаліції дронів, яка працює в межах Контактної групи з питань оборони України.

Латвія входить до міжнародної коаліції дронів, яка працює в межах Контактної групи з питань оборони України. Загалом у її складі 14 країн: окрім Латвії й України, це Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція та Швеція. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Латвія
ЗСУ
ССО
Війна з Росією
окупанти
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