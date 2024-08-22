Переможні новини 911-го дня війни: українські захисники знищили склад боєприпасів на Кінбурнській косі та уразили пором з 30-ма цистернами палива

ЗСУ вночі вдарили по аеродрому у Волгоградській області

22 серпня СБУ спільно з ССО атакували військовий аеродром окупантів "Маринівка" у Волгоградській області. Уражено склади з КАБами та паливом.

Зазначається, що ворог активно використовує військовий аеродром "Маринівка" для бомбардувань лінії фронту в Україні.

"За словами джерела у спецслужбі, місцеві росіяни наразі кажуть, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса", – повідомили ЗМІ.

На аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", – йдеться у повідомленні.

Також про атаку на військовий аеродром повідомляють російські telegram-канали Astra, BAZA та Mash із посиланням на власні джерела або місцевих жителів. Жителі міста Калач-на-Дону Волгоградської області заявили про звуки вибухів. Російські ЗМІ припускають, що за 20 км від населеного пункту безпілотники атакували військовий аеродром "Маринівка".

Близько 03:30 місцеві жителі почули до 12 вибухів у районі об'єкта. Попередньо, російська ППО уразила щонайменше 2 безпілотники - один з них був знищений за кілька кілометрів від аеродрому, а уламки другого впали на технічну будівлю неподалік, внаслідок чого вона спалахнула. Натомість російська влада офіційно не коментувала ситуацію.

Мінус склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі

Військово-морські сили Збройних Сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі.

"Підрозділ ВМС ЗСУ знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

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На оприлюдненому відео видно, вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.

Сили оборони знищили ворожу групу біля Торецька

Аеророзвідка 32-ї окремої механізованої бригади виявила групу російських військових, які перебіжками пересувалися між напіврозбитих будинків поблизу Торецька, а дронарі ліквідували їх. Відповідне відео вони оприлюднили 22 серпня на своєму каналі, пише Армія Інформ.

"Вони у звичний для себе спосіб, перебіжками пересувалися між напіврозбитих домів. В одному з них вороги вирішили сховатися", – повідомили бійці.

Зазначено, що оператори батальйону безпілотних систем Umbrella ліквідували групу. Вони влучно скерували в зруйновану будівлю два дрони.

"Перший вдарив по будівлі ззовні, але та вистояла. Тоді другий дрон влетів вже всередину і не лишив російським окупантам жодного шансу", – розповіли захисники.

На Кубані в порту "Кавказ" загорівся пором із цистернами з пальним

Російська влада заявила, що Збройні сили України нібито атакували порт "Кавказ" на Кубані, після чого загорівся й потонув пором, де перебувало 30 цистерн із паливом, повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю.

"Унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту "Кавказ" затонув. Осередків загоряння на території самого порту немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Темрюкського району Кубані Федір Бабенков заявляв, що 22 серпня о 16:30 годині Україна нібито атакувала залізничний пором, пришвартований у порту "Кавказ".

За його словами, там перебувало 30 цистерн із паливом. На місці працювали екстрені та спеціальні служби.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував відео з місця прильоту, де чутно, що пожежа виникла внаслідок прильоту ракети. Наразі офіційних коментарів від української сторони немає.