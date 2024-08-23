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Переможні новини 912-го дня війни: українські прапори замайоріли над тимчасово окупованими територіями, Україна отримає найбільшу партію безпілотників від Латвії

Тетяна Яворська
23 серпня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ встановили український прапор у тимчасово окупованих Олешках, США готують військову допомогу Україні до Дня Незалежності на $125 млн

Зміст

ЗСУ встановили український прапор на тимчасово окупованих територіях

До Дня прапора наші воїни зробили символічний жест та вивісили український прапор у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, повідомила пресслужба 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Здійснити операцію вдалось завдяки безпілотнику.

"Символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БПЛА встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини. Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Олешки перебувають в окупації з 2022 року.

Латвія передасть Україні 1400 дронів

Латвія підготувала до відправки в Україну найбільший пакет від латвійських виробників – 1400 дронів, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Підготовлено до відправлення в Україну найбільший пакет латвійських виробників – 1400 дронів. Таким чином, завершено закупівлю міноборони у латвійської промисловості на поставку в Україну понад 2700 безпілотників", - зазначив він.

За його словами, у рамках міжнародної коаліції безпілотників загалом Латвія надала Україні три тисячі бойових безпілотників різних типів і характеристик.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжуватимемо надавати підтримку до перемоги України", - наголосив Спрудс.

США готують військову допомогу Україні до Дня Незалежності на $125 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн, повідомила Associated Press із посиланням на американських чиновників.

"Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Офіційне оголошення може бути вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України", - повідомило видання.

За даними AP, пакет допомоги включає ракети для протиповітряної оборони, протитанкові ракети Javelin та низку інших засобів бою цього типу, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS, обладнання для боротьби з дронами, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси калібрів 155 мм і 105 мм, транспортні засоби та іншу техніку.

"Зброя надається через повноваження президента про скорочення. Це означає, що вона взята зі складів Пентагону та може бути доставлена ​​швидше", - зазначає видання.

США запровадили великий пакет санкцій проти РФ

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій, йдеться на сайті Мінфіну США.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі ВПК Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують реалізацію зобов'язань, взятих на себе президентом Байденом та його колегами по G7, щодо руйнування ланцюгів постачання російської військово-промислової бази та платіжних каналів", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

До переліку санкцій увійшли, зокрема, понад 100 фізичних та юридичних осіб у 16 країн, серед яких Китай, Швейцарія, Туреччина та ОАЕ.

Також під дію санкцій потрапило понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які мають "вирішальне значення" для підтримки та розвитку російської оборонної промисловості.

До нового списку внесено і російські інститути військових розробок, виробники БПЛА та компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Теги:
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зброя
ЗСУ
Війна з Росією
США
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