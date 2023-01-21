Про це заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску.

"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інституцій, які мають значення. На даному етапі ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб Україна перемогла в цій війні, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, які незаконно перебувають на нашій території, мирними методами, ось чого ми всі бажаємо", - наголосив він.

На думку Попеску, війна Росії проти України змінила контекст для десятків держав по всьому світу, продовольчої безпеки в країнах Близького Сходу та Африки, і параметри функціонування самої Молдови.

"Але, як я вже сказав, ми всі чекаємо на перемогу України, яка дозволить нам у цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - додав він.

30 листопада Ніку Попеску заявив, що країна прагне зміцнити співпрацю з НАТО та наголошує на її нейтралітеті, закріпленій в конституції.

1 грудня Молдова на засіданні ОБСЄ закликала вивести російські війська з Придністров'я. Раду міністрів закордонних справ ОБСЄ закликали звернути увагу на склад боєприпасів, які лишилися ще з часів СРСР, у селі Кобасна, які розміщенні там незаконно.

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