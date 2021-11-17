Перемога завжди надає впевненості, - Ярмоленко прокоментував вихід України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Боснією і Герцеговиною у відборі ЧС-2022
Своїй слова Ярмоленко написав у Instagram."Перемога завжди додає впевненості. Ми вийшли у плей-офф, але наша мета – потрапити на чемпіонат світу", – написав Андрій Ярмоленко.
Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці. Першими суперниками команди Петракова у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.
Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу з футболу.
- Петраков після виходу збірної України до плей-офф кваліфікації чемпіонату світу з футболу стане повноправним головним тренером національної команди.
- 17 листопада півзахисник збірної України Олександр Зінченко опублікував фото емоційного святкування перемоги над Боснією і Герцеговиною у відбірковому матчі чемпіонату світу з футболу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.37
Купівля 26.37Продаж 26.64
-
EUR
Купівля 29.8Продаж 30.25
- Актуальне
- Важливе