Перемога завжди надає впевненості, - Ярмоленко прокоментував вихід України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Своїй слова Ярмоленко написав у Instagram.

"Перемога завжди додає впевненості. Ми вийшли у плей-офф, але наша мета – потрапити на чемпіонат світу", – написав Андрій Ярмоленко.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці. Першими суперниками команди Петракова у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

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