Перемовини України та РФ продовжаться 15 березня, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.



"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.

Згодом Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням.