Перемовини України та РФ продовжаться 15 березня, - Подоляк
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у перемовинах між Росією та Україною взята технічна пауза
Про це він написав у Twitter.
"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають", - зазначив Подоляк.
- Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.
- Згодом Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням.
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