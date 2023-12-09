Переможець Ломаченка влаштував запеклу дуель поглядів перед дебютом у новій категорії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Хейні 10 грудня у Сан-Франциско (США) спробує відібрати у Прогрейса титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Для колишнього абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні (до 61,2 кг) цей поєдинок буде дебютним у новій категорії.

Перед ним боксери пройшли процедуру зважування, під час якої Хейні показав 63,5 кг, а Прогрейс - 63 кг. Також боксери провели тривалу дуель поглядів після якої влаштували запеклу суперечку, яка ледве не переросла у бійку.

???? THE FULL FINAL FACE-OFF ????@Realdevinhaney vs @RPrograis is TOMORROW NIGHT! ????



For the WBC World Super Lightweight Championship ????#HaneyPrograis live on @DAZNBoxing PPV & DAZN pic.twitter.com/wCaifAFZxb — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 8, 2023

Що означає перехід Девіна Хейні у нову вагу

Американець у 2022 році відібрав звання абсолютного чемпіона світу в австралійця Джорджа Камбососа. У травні 2023-го він захистив його в бою проти Василя Ломаченка з України.

Влітку 2023 року першою титулу Хейні позбавила WBC (Всесвітня боксерська рада) та оголосила його "чемпіоном у відпустці". Вакантний пояс здобув американець Шакур Стівенсон, який переміг домініканця Едвіна де лос Сантоса.

30 листопада Девін Хейні оголосив, що також відмовляється від титулів чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у легкій вазі

Очікується, що Камбосос та Ломаченко, які займають дві найвищі позиції у рейтингу IBF, розіграють титул цієї організації на початку 2024 року. Ще один український боксер - Денис Берінчик - займає другу позицію в класифікації WBO та також є претендентом на чемпіонський поєдинок.