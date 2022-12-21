США планує передати Україні системи ППО Patriot

У наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot.

Пакет "міститиме батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми також навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет, у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією зброєю", кажуть у Вашингтоні. Загальна сума допомоги становитиме близько $2 млрд.

ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

Січеславські десантники днями збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Він став сотою повітряною ціллю, яку вдалось знищити від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Штурмовик противника був приземлений розрахунком зенітного ракетного комплексу", – повідомили управлінні протиповітряної оборони штабу Командування ДШВ ЗС України.

Понад 60 відомих локацій світу вимкнуть світло, щоб зібрати кошти на генератори для лікарень України

21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Понад 60 пам'яток, будівель та ялинок сьогодні відключать святкові ілюмінації.

Зокрема римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

Таким чином світова спільнота закликає долучитися до збору коштів на генератори для українських лікарень.

У Конгресі США працюють над законопроєктом про визнання Росії "державою-агресором"

Законопроєкт передбачає, що американський президент матиме змогу накласти санкції на будь-яку людину, яка "несе відповідальність за злочин агресії, причетна до нього або є співучасником".

ЗСУ збили безпілотник РФ "Форпост", який коштує 6 млн доларів

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу “Форпост”, який коштує близько 6 мільйонів доларів США. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.