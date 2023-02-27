Херсонська ТЕЦ відновила роботу

"Херсонська ТЕЦ відновила роботу - будинки почали підключати до тепломережі. З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоби не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА.

З початку вересня ППО збили 630 ворожих дронів-камікадзе

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що від початку вересня ЗСУ змогли знищити понад 630 дронів-камікадзе, якими противник атакував територію України.

"Окупанти не змінюють своєї тактики застосування ракет та дронів-камікадзе. Наша енергетична система була атакована дуже потужно протягом тривалого часу. За цей час окупанти застосували сотні дронів. Однак наші Повітряні сили показують чудовий результат. Зокрема, з 11 вересня 2022 року Повітряні сили знищили понад 630 дронів-камікадзе, якими противник атакував Україну", - додав він.

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній

Споживання електроенергії поступово зростає до рівня робочого дня, проте дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Крім того, через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.

За кілька тижнів Польща передасть Україні 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy

Україна отримає від Польщі 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy впродовж кількох тижнів – тільки-но завершаться навчання українських військових

Про це сказав глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

"Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів", – зазначив він.

Тайвань допоможе Україні у відновленні інфраструктури

Міністерство закордонних справ Тайваню виділило близько 56 млн доларів у своєму бюджеті на 2023 рік на відновлення громадянської інфраструктури України.

Зокрема, влада планує взяти участь у спільних зусиллях із відновлення українських лікарень, шкіл, церков, об'єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.

ЗСУ уразили пункт управління росіян

Авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші воїни за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу "Шахед-136" та 1 - типу "Zala". Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.