З 11 вересня Повітряні сили збили понад 630 дронів-камікадзе, - Ігнат

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"У вчорашній атаці дронами-камікадзе окупанти не змінили своєї тактики. Єдине, що змінилось - вони атакували територію України з північного напрямку. Цього разу було знищено велику кількість безпілотників. Проте, на жаль, не всі. Повітряні сили змогли знищити 11 з 14 цілей. На жаль, через останній обстріл є загиблі люди", - розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що окупанти не змінили тактику застосування ракет та дронів-камікадзе

"Окупанти не змінюють своєї тактики застосування ракет та дронів-камікадзе. Наша енергетична система була атакована дуже потужно протягом тривалого часу. За цей час окупанти застосували сотні дронів. Однак наші Повітряні сили показують чудовий результат. Зокрема, з 11 вересня 2022 року Повітряні сили знищили понад 630 дронів-камікадзе, якими противник атакував Україну", - додав він.