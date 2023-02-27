З 11 вересня Повітряні сили збили понад 630 дронів-камікадзе, - Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що від початку вересня ЗСУ змогли знищити понад 630 дронів-камікадзе, якими противник атакував територію України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"У вчорашній атаці дронами-камікадзе окупанти не змінили своєї тактики. Єдине, що змінилось - вони атакували територію України з північного напрямку. Цього разу було знищено велику кількість безпілотників. Проте, на жаль, не всі. Повітряні сили змогли знищити 11 з 14 цілей. На жаль, через останній обстріл є загиблі люди", - розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що окупанти не змінили тактику застосування ракет та дронів-камікадзе
"Окупанти не змінюють своєї тактики застосування ракет та дронів-камікадзе. Наша енергетична система була атакована дуже потужно протягом тривалого часу. За цей час окупанти застосували сотні дронів. Однак наші Повітряні сили показують чудовий результат. Зокрема, з 11 вересня 2022 року Повітряні сили знищили понад 630 дронів-камікадзе, якими противник атакував Україну", - додав він.
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