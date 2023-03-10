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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 380 дня війни: з Києво-Печерської лаври виселяють УПЦ МП, а в окупованому Маріуполі цілий "букет бавовни"

Зіновія Воронович
10 березня, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України

Заповідник "Києво-Печерська лавра" попередив УПЦ МП  про розірвання договору оренди з 29 березня, а в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало майже 20 вибухів

Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників бельгійського парламенту визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу", – написав у твіттері написав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський подякував Бельгії за це важливе для нас рішення, "за цей глибоко символічний сьогодні крок".

Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель з УПЦ МП 

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередив УПЦ МП  про розірвання договору оренди з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.

Відомо, що у Лаврі просять УПЦ (МП) до 14 березня надати список представників від монастиря у кількості двох – трьох осіб "для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".

У Маріуполі прогриміли майже 20 вибухів

10 березня з 15:55 до 16:30 у Маріуполі пролунала серія вибухів. Одразу після "бавовни" в Кальміуському районі зник мобільний зв’язок. В одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрілянина зі стрілецької зброї.

"Російські пабліки повідомили про роботу ППО та "літаки долають звуковий бар’єр", але вже за 10 хвилин після всі повідомлення було видалено, міські чати глобально зачищено. З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча – подробиці, що там пригоріло в окупантів, будуть, але не скоро. Хоча сам факт – вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну", – повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

ЗСУ вдарили по ворожих підрозділах у Бердянську

Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників.

Прикордонники відбили два штурми на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили групи росіян, які атакували наші позиції. 

"Мінометники вражали піхоту противника на маршрутах руху та в укриттях. Розширення наступу зірвала снайперська пара прикордонників. Вони ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх вразили прикордонники-мінометники", - розповіли у ДПСУ.

На іншому напрямку, українські оператори БПЛА здійснили успішний "скид" на позиції росіян. Боєприпас знищив бліндаж окупантів та протитанковий ракетний комплекс. Загалом прикордонникам вдалось ліквідувати 24 ворожих солдат, ще 27 поранено.

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Держприкордонслужба
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