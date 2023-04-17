СБУ нейтралізувала мережу прокремлівських інтернет-агітаторів

Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, яка діяла у Києві, в Івано-Франківській області, на Закарпатті та в Запоріжжі. Її учасники публічно підтримували Росію та її агресію проти України. Також вони закликали до зміни держкордонів України. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, зокрема в таких, які заборонені в Україні. Більшість опублікованого контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів Росії.

Зокрема, у Києві було затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". Він розповсюджував на заборонених в Україні платформах "Вконтактє" та "Однокласники" відео з виступами Кадирова, який закликав до приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Єгер з 68-ї бригади знищили БМП з екіпажем

Боєць 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша влучним пострілом з "джавеліна" знищив ворожу БМП-3 разом з екіпажем.

"Росомахи знищили ворожу БМП-3, яка кілька тижнів кошмарила наші позиції. Влучний постріл з "джавеліна" перетворив "беху" на купу металобрухту разом з її екіпажем", – повідомили на сторінці бригади у фейсбук.

Боєць, який поцілив у БМП, отримав від свого командира новенький іPhone.

За добу ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак на сході

Протягом доби наші захисники відбили понад 50 атак ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, повідомляє Генштаб.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито експериментальний ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Вперше в Україні пацієнту вживили протез просто в кістку

У національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові вперше в історії української медицини провели остеоінтеграційне протезування. Першим пацієнтом, якому вживили протез прямо в кістку, став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов, який втратив обидві ноги.

"Коли Ігор дізнався про нову технологію протезування, захотів бути першим в Україні пацієнтом, кому частину протеза імплантують прямо в кістку. Бо для нього важливо не просто ходити, а й бігати на великі дистанції. У 2016 чоловік подолав марафон. До важкого поранення мріяв на своє 60-річчя пробігти напівмарафон. Війна підкорегувала ці плани. Тепер Ігор ставить за мету на протезах здолати дистанцію у 10 км", - розповіли у медоб'єднанні.

Бригада добровольців, які звільняли Харківщину, поповнить "Гвардію наступу"

На основі добровольчого формування територіальної громади "Хартія" формують дев’яту бригаду "Гвардії наступу". Про це повідомив капітан НГУ, старший офіцер служби планування та підготовки штабів Іван Бабіч в етері "Еспресо".

"Хартія" – це єдине ДФТГ в Україні, яке сформоване у більшості з цивільних людей, а на сьогодні переросло у бригаду Нацгвардії та долучилося до "Гвардії наступу". Це відбулося завдяки мотивації людей, які небайдужі та хочуть виконувати бойові завдання у складі всіх Збройних Сил та Національної гвардії. Кістяк бригади "Хартія" буде сформований саме з добровольців, які були у ДФТГ. Тобто це ті хлопці, які з деяких причин не були мобілізовані, а рік тому об'єдналися у "Хартію" для звільнення свого рідного міста Харкова та Харківської області", - розказав старший офіцер служби планування та підготовки штабів.