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Переможні новини 488 дня війни: звільнення важливого для контрнаступу села Рівнопіль та висадка українського десанту на лівому березі на Херсонщині

Зіновія Воронович
26 червня, 2023 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ звільнили від російських загарбників село Рівнопіль на Донеччині. Український десант успішно висадився на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту на Херсонщині 

Сили оборони звільнили село Рівнопіль на Донеччині

Сили оборони повернули село Рівнопіль у Волноваському районі Донецької області під контроль України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", – написала вона. 

Населений пункт звільнили бійці 2-го механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади ЗСУ.

За словами  директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих, втрата росіянами Рівнополя означає, що надалі з цього плацдарму можуть розвиватися успішні дії, зокрема на південному напрямку. 

"Це в тактичному плані дуже важливий населений пункт. Ми можемо тепер розвивати успіхи в напрямку Ремівки, Приютного. Актуальним залишається напрямок Старомлинівки. Створення напруги для противника на всій протяжності Времіївського виступу не дає можливості перекидати резерви та адекватно реагувати, що може призвести до падіння оборони на цьому напрямку. Також росіяни можуть бути змушені перетягувати резерви з інших напрямків, які можуть бути для нього менш загрозливими", – вважає він.

Українські пілоти уже навчаються керувати винищувачами F-16

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16. 

Поульсен зазначив, що Данія, яка є країною НАТО, "зробила крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів".

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", – додав міністр.

F-16

Фото: gettyimages

Виконувач міністра сказав, що українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можливе надання данських літаків F-16 стане реальністю.

"Це не означає, що ви не можете ухвалити рішення заздалегідь. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року", – наголосив Поульсен.

ЄС затвердив додаткову військову допомогу Україні

26 червня Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні на 3,5 млрд євро. Її спрямують до Європейського фонду миру.

"Я вважаю, що як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося в ці вихідні, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему", – сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він додав, що зараз настав час підтримувати Україну як ніколи. І саме це, за його словами, ЄС буде робити й надалі.

ЗСУ за добу знищили 10 артпідрозділів ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Водночас ворог намагався наступати на кількох напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському та Мар’їнському напрямках. Однак завдяки зусиллям ЗСУ ці спроби не мали успіху.

Український десант висадився на лівобережжі Херсонщини

Український десант вдало висадився на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Про це повідомляє 46-та окрема десантно-штурмова бригада.

"Наш десант висадився дуже вдало. Успіх поки що тактичний, але це той успіх після якого може піти і "стратегія". Якщо Дачі реально повністю під нашим контролем, то можна вже акуратно вживати таке важливе слово як "Плацдарм", – йдеться на сторінці бригади.




 
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