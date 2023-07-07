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Огляд

Переможні новини 498 дня війни: Сили оборони повернули раніше окуповані території біля Бахмута, а МВФ поліпшив економічний прогноз для України

Зіновія Воронович
7 липня, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Сирський повідомив, що ЗСУ повернули раніше окуповані території біля Бахмута, а МВФ побачив зростання економіки України та адаптацію бізнесу та українців до війни

ЗСУ повернули раніше окуповані території біля Бахмута

Сили оборони продовжують просуватись на Бахмутському напрямку. 

"Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", – написав на своєму телеграм-каналі генерал Олександр Сирський.

Водночас  за даними речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, за останню добу ЗСУ просунулись на один км на Бахмутському напрямку та знищили понад 61 ворожого солдата.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", – сказав Череватий.

Загалом відбулося 7 боєзіткнень, під час яких було знищено 61 загарбника, поранено ще 116 та взято у полон п'ятьох.

Україна отримає ударні гелікоптери від Чехії

Прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про передачу гелікоптерів і навчання пілотів на F-16

"Чехія передасть Україні більше ударних вертольотів і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала (ODS) після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в академії Страка", – йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр розповів, що Чехія візьме участь у підготовці українських пілотів, зокрема й на винищувачах F-16. Також країна передасть симулятори, аби пілоти могли тренуватися в Україні.

Зеленський, який перебуває в Празі з дводенним візитом, наголосив, що Чехія надає не меншу допомогу, ніж великі європейські держави, і реагує дуже гнучко та вчасно.

Словаччина виробить 16 гаубиць Zuzana 2 для України

Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", – заявив Зеленський.

САУ Zuzana 2

Фото: mezha.media

 

Окрім того, країни домовились про спільне виробництво боєприпасів.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили дві роти ворога

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати ворога з позицій, нищити його техніку та живу силу. Про успіхи наших захисників на цьому напрямку повідомив генерал Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1247 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти, – розповів генерал Тарнавський. Знищено 28 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 5 ББМ, 4 гармати Д-30, самохідна артилерійська установка 2С9 “Нона”, 3 БПЛА “Орлан-10”, самохідна артилерійська установка “Акація”, комплекс далекого візуального спостереження “Муром-М”, станція РЕБ та автомобільна техніка. Також було знищено склад боєприпасів ворога". 

МВФ побачив відновлення економічної активності в Україні

У І кварталі 2023 року зростання ВВП України склало 2,4% порівняно падінням на 29,1%, що було наприкінці минулого року.  Про це йдеться у звіті  МВФ за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, повідомляє Укрінформ. 

Зростання ВВП на 2,4% свідчить про значне відновлення економічної активності, а також про адаптацію бізнесу і домогосподарстві до війни, вважають у МВФ. “Опитування підприємств підтверджують поліпшення настроїв", – йдеться у документі.

В Україні також покращилися умови на валютному ринку через продовження зовнішніх надходжень та сезонні чинники, зокрема продажі валюти сільськогосподарськими виробниками. Різниця між офіційним та готівковим курсами стабілізувався на рівні близько 2 - 4% з березня, тоді як місячний чистий продаж валюти НБУ стабілізувався на рівні $1,6 мільярда в березні-травні порівняно з $2,9 мільярда узимку. Водночас негативний вплив на українську економіку може мати підрив Каховської ГЕС, що призвів до втрати значної частини орних земель. 

Економіка
Словаччина
МВФ
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
Бахмут
допомога Україні
зброя для України
втрати окупантів
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