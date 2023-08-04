Біля Новоросійська підбили великий десантний корабель

4 серпня міноборони Росії повідомило про атаку морських дронів на їхню військово-морську базу та про те, що постраждалих та руйнувань немає. Однак згодом у мережі стали публікувати фото та відео підбитого великого російського десантного корабля "Оленегорский горняк". З’явилось і відео з надводного дрона, який атакував судно.

"Вибухівка завважки 450 кг завдала значних пошкоджень ворожому десантному кораблю. Можна прогнозувати, що щонайменше пів року – рік він може провести в доку (споруда для зберігання та ремонту, – ред.), якщо допливе", – заявив директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що вони не мають стосунку щодо інциденту в Новоросійську.

У Федосії "бавовна" в районі нафтового депо

У Криму триває гарячий сезону. Вночі на 4 серпня "прилетіло" в Феодосію, де розташоване нафтове депо росіян, де можуть тримати величезні запаси для свого Чорноморського флоту. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк каже, що "бавовна" там розцвітатиме і надалі.

"Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами – це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче", – сказала Гуменюк.

В Україну надійшли касетні боєприпаси та додаткові "байрактари" з Туреччини

Туреччина доставила в Україну партію військової техніки та озброєння, повідомляє "Фокус" з посиланням на аналітичний портал Oryx.

Зокрема в Україну уже доставлено додаткові Bayraktar TB2 та 60-мм міномети і 155-мм касетні снаряди DPICM.

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Також є домовленість про поставки бронетранспортерів та 12,7-мм великокаліберних кулеметів M2, однак інформація щодо їх доставки потребує уточнення.

"Більшу частину озброєння було продано Україні з великими знижками, а не подаровано", – повідомили аналітики.

Винахідник зі Слов’янська розробив ноші, які не потрібно нести

Один з батальйонів 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗС України, почав використовувати ноші для евакуації поранених, які не треба нести. А розробив їх винахідник зі Слов’янська, який до війни створював іграшкові машини на радіокеруванні, повідомляє "Армія. Інформ".

Ноші мають гусениці, тож можуть їхати бездоріжжям, а пульт працює з відстані до 100 метрів. Їх вантажопідйомність – 150 кг. У батальйоні кажуть, що завдяки ношам евакуаційну групу можна зменшити з семи осіб до трьох, яку можуть рухатись на відстані один від одного. Таким чином вони стають менш помітні для ворожої аеророзвідки.

Львівські тероборонці чекають ще на три одиниці таких нош. Використовувати їх планують не лише для евакуації поранених з поля бою, а й для доставки на передову боєкомплекту та води.

Китай підтвердив участь в обговоренні української Формули миру

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна візьме участь в обговоренні української Формули миру під час зустрічі, яка відбудеться у Джидді (Саудівська Аравія). Таке повідомлення з'явилося на сайті МЗС Китаю.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав офіційне повідомлення Китаю про участь у зустрічі щодо відновлення миру у Саудівській Аравії історичною перемогою.

"Це історична перемога. Революції не буде по змісту (китайський представник висловить свою позицію). Але в Росії через сам факт присутності представника Китаю на форумі просто зірве "кришку", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі LB.UA.