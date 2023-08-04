Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Гуменюк припускає, що вибухи у тимчасово окупованій Феодосії можуть повторитися

Гуменюк припускає, що вибухи у тимчасово окупованій Феодосії можуть повторитися

4 серпня, 2023 п'ятниця
11:51
Війна з Росією Вежа Генуезької фортеці у Феодосії

На тимчасово окупованій території Феодосії можливі повторні вибухи, подібні до тих, які сталися сьогодні вночі. Там розташоване нафтове депо росіян

Про це інформує речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Військова зазначила, що вибухи, які пролунали вночі у Феодосії, нагадують ті, які нещодавно відбулися поблизу Севастополя.

"Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче", - сказала Гуменюк.

Повідомляється, що у Феодосії російські окупанти побудували велике нафтове депо, де можуть тримати величезні запаси для свого Чорноморського флоту.

При цьому речниця не виключає, що вибухи біля Новоросійська в Краснодарському краї Росії можуть бути провокацією.

Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4 серпня у тимчасово окупованому Криму, Феодосія, пролунали вибухи. У міноборони Росії звинуватили Україну в атаці дронами.  

Що відомо про обстріли Криму

17 липня під ранок пролунали вибухи на Кримському мосту , після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Детонував склад із боєприпасами на Старокримському полігоні.

20 липня окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим. Нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток.

22 липня окупанти повідомили про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: горіла нафтобаза у селищі Октябрське та детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Було призупинено рух залізницею.

24 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію

Також українські сили продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах росіян, щоб зруйнувати їхні плани та постачання між Кримом та материком. Зокрема, зранку 29 липня була проведена повітряна атака ЗСУ по Чонгарському мосту.

1 серпня у Криму пролунали вибухи, імовірно, в районі Балаклави, де розташована база військово-морського флоту РФ, ТЕЦ та склади боєприпасів і техніки окупантів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" і "Василій Биков".

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.

Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Читайте також:
кавун
Автор Юлія Осим
3 серпня, 2023 четвер
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
3 серпня, 2023 четвер
"Динамо" отримало першого суперника у Лізі конференцій
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
4 серпня
13:02
Путін
Будував ТЕС у Криму і постачав армії РФ боєприпаси: путінському олігарху Гінеру оголосили підозру
12:48
зерновий термынал
Заяви РФ про атаки на порт Новоросійськ спричинили стрибок цін на пшеницю, - Bloomberg
12:45
10 грн із зображенням ЗРК Patriot
НБУ випустив пам'ятну монету 10 грн із зображенням ЗРК Patriot
12:35
обмін
В Україну повернули тіла 44 полеглих захисників
12:27
Литва, заходи контролю на кордоні
Через переміщення до Білорусі найманців Вагнера Литва закриє два прикордонні пункти
12:17
Олександр Кубраков
В Україні до 80% проєктів відновлення реалізують коштом партнерів, – Кубраков
12:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Український контрнаступ просувається крок за кроком, а в Росії та окупованому Криму знову вибухи. Акценти світових ЗМІ 4 серпня
12:13
на фото: ТЦК і СП
Військком із Запоріжжя отримав підозру через виплату додаткової винагороди підлеглим у майже мільйон
12:04
OPINION
Павло Клімкін
Чи розміняла Америка Україну на Тайвань
11:46
Ексклюзив
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" додому не повернеться, - ВМС України про вибухи в Новоросійську
11:35
видобуток нафти, нафта
Вартість нафти Brent зростає на тлі продовження Саудівською Аравією скорочення видобутку
11:30
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 400 населених пунктів, є нові пошкодження в мережах на Донеччині, Харківщині й Херсонщині
11:14
ВМС США
Двох моряків ВМС США звинуватили у шпигунстві на користь Китаю
11:10
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
10:41
туманність у сузір'ї Ліри
Космічний телескоп James Webb показав туманність у сузір'ї Ліри, схожу на бублик
10:38
кайданки
Соратника Киви з Полтавщини підозрюють у поширенні даних про розташування ЗСУ
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна здійснює асиметричні дії проти спроб російських кораблів пересуватися Чорним морем, - Згурець
10:20
Страва з Дніпропетровщини поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України
10:17
Hyundai
Компанії Hyundai та Kia відкликають понад 91 тис. автівок у США через ризик загорання
10:16
Горбатий кит
Температура океанів сягнула найвищого рівня: які наслідки для планети
10:03
долар євро валюта обмін
Євро впав у ціні: курс валют на сьогодні
10:00
OPINION
Віталій Гайдукевич
Ми не заслужили на війну, ми прирекли себе на неї
09:53
Оновлено
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці морськими дронами на військово-морську базу в Новоросійську
09:49
На фото: поштовий набір "Винищувачі зла"
Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки "Винищувачі зла" разом з сувенірною терткою
09:45
У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг
У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг, 13 людей постраждали
09:35
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Президент Нігеру закликав світ допомогти відновити конституційний порядок, бо країна може підпасти під російський вплив
09:30
Новини компаній
Шанс на збереження життів: 50 мільйонів гривень допомоги армії від Slots City
09:30
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
Силам оборони вдалося зайняти більшість панівних висот на сході, - командир роти ударних БПЛА
09:17
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій з "калібрами", виявлення пусків ускладнене, - Гуменюк
09:10
медицина
Дослідження: Генами людини можна керувати за допомогою електрики
08:49
на фото: Нікопольщина
Росіяни вночі 5 разів гатили по Нікопольщині: двоє поранених та десятки пошкоджень
08:46
Нафта
Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти до вересня
08:30
Південна Корея
Поблизу Сеула чоловік влаштував різанину: 13 поранених
08:25
аварія
У Мексиці пасажирський автобус злетів з шосе в яр: загинули щонайменше 18 людей
08:10
Оновлено
Окупанти
Росія втратила на війні в Україні вже понад 240 тис. військових, - Генштаб ЗСУ
08:03
Ексклюзив
Ігор Лапін
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
08:01
OPINION
Василь Зима
Усі воювати не підуть
07:35
Оновлено
Гвардійське
Вибухи у Феодосії: росіяни заявили про нібито збиття 13 українських БПЛА
07:08
OPINION
Микола Княжицький
Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю
06:39
російська армія, мобілізація
ISW: у Росії намагаються створити сприятливі умови для залучення добровольців на війну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV