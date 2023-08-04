Гуменюк припускає, що вибухи у тимчасово окупованій Феодосії можуть повторитися

Про це інформує речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Військова зазначила, що вибухи, які пролунали вночі у Феодосії, нагадують ті, які нещодавно відбулися поблизу Севастополя.

"Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче", - сказала Гуменюк.

Повідомляється, що у Феодосії російські окупанти побудували велике нафтове депо, де можуть тримати величезні запаси для свого Чорноморського флоту.

При цьому речниця не виключає, що вибухи біля Новоросійська в Краснодарському краї Росії можуть бути провокацією.

Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4 серпня у тимчасово окупованому Криму, Феодосія, пролунали вибухи. У міноборони Росії звинуватили Україну в атаці дронами.

Що відомо про обстріли Криму

17 липня під ранок пролунали вибухи на Кримському мосту , після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Детонував склад із боєприпасами на Старокримському полігоні.

20 липня окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим. Нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток.

22 липня окупанти повідомили про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: горіла нафтобаза у селищі Октябрське та детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Було призупинено рух залізницею.

24 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію

Також українські сили продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах росіян, щоб зруйнувати їхні плани та постачання між Кримом та материком. Зокрема, зранку 29 липня була проведена повітряна атака ЗСУ по Чонгарському мосту.

1 серпня у Криму пролунали вибухи, імовірно, в районі Балаклави, де розташована база військово-морського флоту РФ, ТЕЦ та склади боєприпасів і техніки окупантів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" і "Василій Биков".

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.