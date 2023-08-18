США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав лист своїм колегам про те, що після навчання пілотів США будуть готові в консультації з Конгресом затвердити передачу Україні винищувачів. Радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

"Те, що ми зробили цього тижня, формалізовано листом держсекретаря Блінкена до його колег у Європі, що після завершення цих навчань Сполучені Штати будуть готові за погодженням з Конгресом схвалити передачу Україні літаків F-16 третьою стороною", – сказав Салліван.

На Бахмутському напрямку ЗСУ розбили підрозділ "Шторм Z"

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що на Бахмутському напрямку через великі втрати підрозділу "Шторм Z" окупанти проводять ротацію особового складу

"Бахмутський напрямок. В зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади сконцентровано чимало "елітних" родів військ РФ. Зокрема, регулярні війська РФ, підрозділ "Ахмат" та "Еспаньйол", який складається з футбольних фанатів та націоналістів РФ. Саме ці підрозділи змінили попередні, в тому числі підрозділи "Шторм Z". Підрозділи окупантів "Шторм Z" формально вже закінчилась на Бахмутському напрямку. Закінчились через гарну роботу Сил оборони", – розповів Кудряшов.

Майор ЗСУ додав, що окупанти намагаються проводити контратаки, але їхні дії безрезультатні

Міноборони Британії уклало три контракти на постачання ППО для України

Міноборони Великої Британії уклало три контракти на 115 мільйонів доларів, які дозволять надіслати Україні засоби протиповітряної оборони.

Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів Міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Фото: mil.in.ua/



Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня. Ця система розроблена для роботи лише двома користувачами, її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності роботи.

На фронт надійшло 270 ударних дронів Vampire

У рамках державної програми "Армія дронів" на фронт відправили 270 ударних БПЛА Vampir. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відправляємо на фронт понад 270 ударних дронів Vampire від Армії дронів. Це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кг корисного навантаження. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів", – повідомив Федоров.

Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. За словами Федорова, уже найближчим часом українці побачать вибухові результати роботи цих "пташок" у звітах ударних рот БПЛА.

Російські солдати стали частіше здаватись у полон

За останні тижні обмінний фонд України збільшився на понад 200 полонених росіян. Кожен п’ятий здався українським захисникам добровільно. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів на брифінгу у Медіацентрі Україна.

"Протягом останніх тижнів, кількість військовополонених в Україні зросла і зросла значно", – заявив Юсов. За його словами, тепер повертати українських полонених буде легше, оскільки серед полонених росіян є й офіцерський склад, а не тільки рядові.

"Це означає, що повертати наших буде легше та активніше. З цієї цифри кожен 5-ий здався добровільно", сказав представник ГУР і додав, щодня 3-5 російських окупантів здають в полон через програму "Хочу жить".