Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів на брифінгу у Медіацентрі Україна.

"Протягом останніх тижнів, кількість військовополонених в Україні зросла і зросла значно", - заявив Юсов.

Повідомляється, що за декілька тижнів активних дій українських захисників у оборонних та наступальних операціях обмінний фонд збільшився на понад 200 полонених росіян.

"Це означає, що повертати наших буде легше та активніше. З цієї цифри кожен 5-ий здався добровільно", сказав представник ГУР і додав, щодня 3-5 російських окупантів здають в полон через програму "Хочу жить".

Юсов зазначив, що серед полонених росіян є й офіцерський склад, а не тільки рядові. Проте точна кількість російських офіцерів у полоні - невідома.