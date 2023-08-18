Розвідка: кількість російських військовополонених в Україні значно зросла, кожен п’ятий здався добровільно
Протягом останніх тижнів обмінний фонд України збільшився на понад 200 полонених росіян. Кожен п’ятий здався українським захисникам добровільно
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів на брифінгу у Медіацентрі Україна.
"Протягом останніх тижнів, кількість військовополонених в Україні зросла і зросла значно", - заявив Юсов.
Повідомляється, що за декілька тижнів активних дій українських захисників у оборонних та наступальних операціях обмінний фонд збільшився на понад 200 полонених росіян.
"Це означає, що повертати наших буде легше та активніше. З цієї цифри кожен 5-ий здався добровільно", сказав представник ГУР і додав, щодня 3-5 російських окупантів здають в полон через програму "Хочу жить".
Юсов зазначив, що серед полонених росіян є й офіцерський склад, а не тільки рядові. Проте точна кількість російських офіцерів у полоні - невідома.
- У травні 2023 року, 40% опитаних українською військовою спецслужбою ГУР російських полонених стверджували, що здалися добровільно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.97Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе