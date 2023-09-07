Переможні новини 561 дня війни: щедрий улов українських ВМС, український прапор у двох селах сірої зони та передача Україні конфіскованих активів російських олігархів

США передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

США вперше передадуть Україні активи, конфісковані у підсанкційних російських олігархів: їх використають для підтримки українських військових ветеранів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з керівником українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити”, - заявив Блінкен. У Держдепі уточнили, що йдеться про 5,4 млн доларів конфіскованих активів олігархів. Крім того, США продовжують надавати Україні гуманітарну допомогу: екстрене житло для людей, чиї будинки зруйнувала РФ, меддопомогу для постраждалих від російських обстрілів, генератори для громад тощо. На ці потреби виділили додатково 206 мільйонів доларів. Частину цих коштів спрямують на допомогу 6 мільйонам українцям, які стали вимушеними переселенцями внаслідок війни, розв'язаної Росією.

Прикордонники підняли український прапор у двох селах сірої зони на Харківщині

Українські бійці "Сталевого Кордону" підняли український прапор над селами Строївка та Тополі Харківської області, що перебувають у так званій сірій зоні. Про це повідомляє Держприкордонна служба.

За даними прикордонників, після деокупації Харківської області на територію цих селищ ніхто не заходив через замінування. Наразі бійці проклали безпечний шлях та підняли український прапор.

Фото: ДПСУ



Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії

Україна розпочала експорт збіжжя через хорватські порти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем у Бухаресті обговорили, зокрема, відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", – заявила Свириденко.

Українські ВМС знищили два катери ворога та 17 квадрокоптерів

Військово-морські сили ЗСУ похвалились щедрим уловом за минулу добу: їм вдалось знизити понад два десятки окупантів, два катери та 17 квадрокоптерів.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації, – повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у телеграмканалі. – Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, 2 катери, 2 артилерійські систему, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються".

На Таврійському за добу ліквідували понад сотню ворожих солдат

За останню добу ворог втратив на Таврійському напрямку понад три сотні осіб – 114 "двохсотими", 187 – пораненими та шестеро потрапили у полон. Про це повідомив генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції та здійснив 780 обстрілів, завдав 1 ракетного та 21 авіаудару. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1527 вогневих завдань, – повідомив генерал Тарнавський. – За останню добу втрати ворога склали 307 осіб (безповоротні – 114, поранені – 187, полон – 6)".

За добу на Таврійському напрямку знищили 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, 13 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, два СПГ, 30 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", – додав Тарнавський.