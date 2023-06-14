Про це у коментарі "УП. Життя" повідомив очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.

За його словами, НАЗЯВО не може перевіряти дисертацію людини, яка не має наукового ступеня. Оскільки перевірку було розпочато до відмови Лісового від наукового ступеня, Агентство звернулося до чотирьох юридичних установ, аби ті надали роз'яснення щодо подальших дій.

"Зараз не зупинка, а пауза для визначення, що ми робимо далі, – чи ми рухаємося, чи ми призупиняємо перевірку взагалі. Наша мета – перевіряти на плагіат, і єдина дія після цього – скасовувати науковий ступінь. План дій у разі добровільної відмови людини від наукового ступеня законодавством не передбачений", – повідомив Бутенко.

21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета. Нового міністра одразу ж звинуватили в плагіаті в його кандидатській дисертації.

23 березня Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат.

30 травня чиновник оголосив про відмову від ступеня кандидата наук. За його словами, уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, тож Лісовий вирішив стати першим, хто випробує цей механізм на собі.

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