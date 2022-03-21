Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг

Науковець розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Навряд чи ми можемо очікувати, що в Росії відбудеться державний переворот протягом найближчих тижнів чи навіть місяців. Річ у тім, що перевороти в російські історії відбувались. Скажімо, було вбито імператора Павла І. Але хто його вбив? Це були люди з його оточення, високі посадові особи на чолі з генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Це були люди з відчуттям власної гідності. Імператор їх принижував і вони цього не могли терпіти. В оточенні Путіна немає людей з відчуттям власної гідності", - зазначив Айзенберг.



Професор наголосив, що не варто сподіватися на державний переворот у Росії, адже як би Путін публічно не принижував директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, до прикладу, неможливо повірити, що проти президента Росії буде організовано заколот.



"Якщо економіка Росії повністю впаде - до самого нуля, всередині країни можуть відбуватися жахливі речі. Мільйони людей без роботи й без грошей - може початися те, що називається російський бунт - безглуздий і нещадний", - додав Ігор Айзенберг.



Професор додав, що в такому випадку в оточенні Путіна можуть зʼявитися люди, попри відсутність відчуття власної гідності, в них буде відчуття власної безпеки. І якщо вони будуть відчувати небезпеку своєму життю, то можуть щось зробити з Путіним. Але сподіватися, що це станеться упродовж кількох наступних тижнів чи місяців - не варто.

Нагадаємо, колишній командувач британськими військами в Афганістані Річард Кемп вважає, що НАТО має розглянути всі варіанти усунення Путіна від влади, аж до вбивства.

Президент США назвав російського очільника Владіміра Путіна "кривавим диктатором та головорізом".