Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що в Росії не може відбутися державного перевороту, адже в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності
Науковець розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Навряд чи ми можемо очікувати, що в Росії відбудеться державний переворот протягом найближчих тижнів чи навіть місяців. Річ у тім, що перевороти в російські історії відбувались. Скажімо, було вбито імператора Павла І. Але хто його вбив? Це були люди з його оточення, високі посадові особи на чолі з генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Це були люди з відчуттям власної гідності. Імператор їх принижував і вони цього не могли терпіти. В оточенні Путіна немає людей з відчуттям власної гідності", - зазначив Айзенберг.
Професор наголосив, що не варто сподіватися на державний переворот у Росії, адже як би Путін публічно не принижував директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, до прикладу, неможливо повірити, що проти президента Росії буде організовано заколот.
"Якщо економіка Росії повністю впаде - до самого нуля, всередині країни можуть відбуватися жахливі речі. Мільйони людей без роботи й без грошей - може початися те, що називається російський бунт - безглуздий і нещадний", - додав Ігор Айзенберг.
Професор додав, що в такому випадку в оточенні Путіна можуть зʼявитися люди, попри відсутність відчуття власної гідності, в них буде відчуття власної безпеки. І якщо вони будуть відчувати небезпеку своєму життю, то можуть щось зробити з Путіним. Але сподіватися, що це станеться упродовж кількох наступних тижнів чи місяців - не варто.
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