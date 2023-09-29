Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Перевозив "шахеди" з Ірану до кордону України: СБУ оголосила підозру гендиректору авіакомпанії РФ

Перевозив "шахеди" з Ірану до кордону України: СБУ оголосила підозру гендиректору авіакомпанії РФ

29 вересня, 2023 п'ятниця
15:50
Кримінал підозра Юрію Великокладу

Служба безпеки України оголосила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії "223-й льотний загін" міноборони РФ Юрію Великокладу: він перевозив "шахеди" з Ірану до українського кордону

Про це інформує пресслужба СБУ. 

За даними слідства, Великоклад організував перевезення іранських дронів-камікадзе до українського кордону: ними 3 липня цього року росіяни атакували Суми.

"Посадовець надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну. Встановлено, що перевезення іранських дронів на територію РФ здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, він надавав літаки для перекидання з Африки наприкінці 2022 і на початку 2023 років підрозділів російської ПВК Вагнер, які надалі переправляли в район Бахмута для штурму українського міста. Для цього керівництво вагнерівців уклало угоди з авіакомпанією Великоклада та сплачувало кошти за використання повітряних суден.

"Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" витратили 56 млн російських рублів. Для маскування контактів з льотним загоном фігуранта представники російської ПВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами РФ", - розповіли в СБУ. 

Великокладу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 3 липня росіяни вдарили "шахедами" по житловому будинку у Сумах. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще 21 людину поранено. Крім того, було пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки. 
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Іран
Суми
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
Вагнергейт
Читайте також:
російська ракета
28 вересня, 2023 четвер
Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві восени 2022 року впала українська ракета
знищені окупанти
29 вересня, 2023 п'ятниця
Засіб ППО, 8 танків та 340 окупантів: що втратила російська армія за добу війни в Україні
Панда
29 вересня, 2023 п'ятниця
Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 вересня
16:14
Перші дні
"Перші дні": у Фінляндії покажуть мінісеріал про життя українців на початку повномасштабного вторгнення РФ
16:13
на фото президент України з президенткою ЄБРР
Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР: серед тем розмови була енергетична безпека
15:59
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
"Памфір" став переможцем VII Національної кінопремії "Золота дзиґа"
15:47
Оновлено
санкції проти Росії
Британія заморозила активи та заборонила в’їзд окупаційним очільникам ТОТ України в рамках нових санкцій проти РФ
15:23
Консул України в Гданську Олександр Плодистий та лауреатка Drahomán Prize за 2022 рік Ірина Дмитришин
Оголосили переможця премї Drahomán Prize серед перекладачів з української мови на мови світу
15:11
Виставка знищеної російської техніки
Ворог створив на окупованій території Запорізької області псевдосуспільну організацію, - ЦНС
15:10
Фільм "Звідки куди" відібрали для участі в Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі
14:45
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Жінка йде на службу сатани". Як Арестович хотів притягнути в Україну домострой Путіна та Кабаєвої
14:44
Авто
Які штрафи "світять" водіям з 1 жовтня: про що варто пам’ятати
14:36
Оновлено
СУ-35
Ворог самоліквідував російський літак Су-35 над Токмаком
14:33
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що йому невідома площа України для приймання її до ЄС. У МЗС відповіли
14:33
Російські шкільні підручники
Росіяни завезли на ТОТ Херсонщини ще 2 тис. пропагандистських підручників для школярів
14:28
На фото: тюлені
Учені назвали причини масової загибелі тюленів і морських левів в Уругваї
14:25
ООН
Росію можна виключити з ООН: ексголова Конституційного суду Литви розповів про механізм
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:01
теракт в Пакистані
У Пакистані пролунало кілька вибухів біля мечетей: відомо про щонайменше 56 загиблих
13:58
книги Артура Конан Дойла
Перші видання книг Артура Конан Дойла та Агати Крісті пішли з молотка за рекордною ціною
13:58
корабельний радар
Росія глушить GPS-зв’язок кораблів у територіальних водах Румунії
13:50
Ексклюзив
Угорщина
Угорщина виконує роль "троянського коня" Московії і в НАТО, і в ЄС, - дипломат Огризко
13:37
окупанти в Криму
У Криму після ударів по військових об'єктах окупанти щодня затримують "шпигунів", - ЗМІ
13:34
Румунія, прапор Румунії
Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною, – Reuters
13:30
Оновлено
День пам’яті трагедії Бабиного Яру
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
13:22
На фото: монети і банкноти старого дизайну
НБУ продовжив обмін монет і банкнот старого дизайну до кінця воєнного стану
13:00
В Україну йде холодний атмосферний фронт: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
12:51
На фото: диск Netflix
Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою, з якого починала 25 років тому
12:27
ДБР
Серед причетних - агенти Мишкін і Чепіга: диверсії на військових складах в Україні й Чехії влаштували російські спецслужби
12:12
будиночок Поліни Райко
Росіяни дозволили "реставрацію" культурних об'єктів на ТОТ фірмам без ліцензій
12:03
росія, чмобікі
У РФ заявили, що з 16 жовтня скеровуватимуть призовників на службу, але на війну обіцяють не відправляти
11:56
відключення електроенергії
На Харківщині енергетики потрапили під ракетний обстріл: ситуація в енергосистемі станом на 29 вересня
11:56
гроші війна
Десятки органів місцевого самоврядування закликають владу залишити "військовий" ПДФО у громадах
11:34
На фото українські біженці у Франції
Забезпечення житлом, розвиток медицини: в Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
11:34
Путін
Найбільший італійський банк отримав схвалення Путіна на продаж активів у РФ
11:33
Ексклюзив
винищувач F-16
З появою F-16 ми отримаємо перевагу в повітрі, а РФ не зможе атакувати КАБами, - військовий експерт Світан
11:24
Генконференція МАГАТЕ закликала РФ негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України
11:20
Пресреліз
АЛЛО: як пройшла презентація Xiaomi 13T та 13T Pro
11:16
економіка
У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови
11:05
Янукович
Обвинувальний акт щодо експрезидента Януковича у справі незаконного заволодіння угіддями "Сухолуччя" передали до суду
10:53
Фукусіма
Японія почне скидати другу партію очищеної води з Фукусіми 5 жовтня
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
В Україні вироблятимуть більше зброї, країна НАТО може мати проросійського лідера. Акценти світових ЗМІ 29 вересня
10:45
Вакцинація
МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV