Перевозив "шахеди" з Ірану до кордону України: СБУ оголосила підозру гендиректору авіакомпанії РФ
Служба безпеки України оголосила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії "223-й льотний загін" міноборони РФ Юрію Великокладу: він перевозив "шахеди" з Ірану до українського кордону
Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, Великоклад організував перевезення іранських дронів-камікадзе до українського кордону: ними 3 липня цього року росіяни атакували Суми.
"Посадовець надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну. Встановлено, що перевезення іранських дронів на територію РФ здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада", - йдеться у повідомленні.
Крім того, він надавав літаки для перекидання з Африки наприкінці 2022 і на початку 2023 років підрозділів російської ПВК Вагнер, які надалі переправляли в район Бахмута для штурму українського міста. Для цього керівництво вагнерівців уклало угоди з авіакомпанією Великоклада та сплачувало кошти за використання повітряних суден.
"Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" витратили 56 млн російських рублів. Для маскування контактів з льотним загоном фігуранта представники російської ПВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами РФ", - розповіли в СБУ.
Великокладу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 липня росіяни вдарили "шахедами" по житловому будинку у Сумах. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще 21 людину поранено. Крім того, було пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.
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