Перейшли на бік окупантів: мешканок Нікольського і Лимана на Донеччині підозрюють у колаборантстві
Жительками Нікольського та Лиману на Донеччині повідомлено про підозру за співпрацю з рашистами та обіймання псевдопосад
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва органів прокуратури Донеччини двом громадянкам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що жительки смт Нікольське Маріупольського району і м. Лиман Краматорського району перейшли на бік окупантів, почали співпрацювати та обійняли псевдопосади.
Першу зловмисницю поставили так званою начальницею пенсійного фонду с. Володарське" псевдореспубліки "ДНР", а іншу - псевдокерівницею Громадської приймальні голови громадського руху "Донецька республіка" в м. Красний Лиман.
Підозрювані закликали мирне населення до співпраці з армією РФ.
"Посадовиця пенсійного фонду", перебуваючи у захопленому загарбниками приміщені адміністративної будівлі Нікольської районної адміністрації, публічно розповідала журналістам про роботу псевдооргану і забезпечення мешканців пенсіями, вводячи таким чином в оману місцеве населення про нібито легітимність дій незаконної влади", - додають в прокуратурі.
- 3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.
- СБУ затримала агента РФ, який на Донеччині корегував вогонь рашистів і звітував про результати обстрілів.
- 15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини.
- Цього ж дня СБУ повідомила про підозру ще двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України.
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