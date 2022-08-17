Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Донеччини двом громадянкам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що жительки смт Нікольське Маріупольського району і м. Лиман Краматорського району перейшли на бік окупантів, почали співпрацювати та обійняли псевдопосади.

Першу зловмисницю поставили так званою начальницею пенсійного фонду с. Володарське" псевдореспубліки "ДНР", а іншу - псевдокерівницею Громадської приймальні голови громадського руху "Донецька республіка" в м. Красний Лиман.

Підозрювані закликали мирне населення до співпраці з армією РФ.

"Посадовиця пенсійного фонду", перебуваючи у захопленому загарбниками приміщені адміністративної будівлі Нікольської районної адміністрації, публічно розповідала журналістам про роботу псевдооргану і забезпечення мешканців пенсіями, вводячи таким чином в оману місцеве населення про нібито легітимність дій незаконної влади", - додають в прокуратурі.

3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.

СБУ затримала агента РФ, який на Донеччині корегував вогонь рашистів і звітував про результати обстрілів.

15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини.

Цього ж дня СБУ повідомила про підозру ще двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України.

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