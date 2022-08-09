Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Щастинської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Щастинської районної ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У березні цього року обвинувачений, самоусунувся від повноважень депутата і почав співпрацювати з російськими окупантами. Обійняв псевдопосаду виконувача обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району "ЛНР".

В його обов'язки входять організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські питання в окупаційній адміністрації так званої республіки.

Правоохоронці викрили усіх зрадників, які почали працювати в "МВС" РФ на тимчасово окупованому Запоріжжі, із них 17 вже оголосили підозру.

Раніше СБУ встановила причетних до вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн з тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя.

30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.