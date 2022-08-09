Перейшов на бік окупантів і обійняв керівну посаду. Депутата райради на Луганщині судитимуть за держзраду
Депутата Щастинської районної ради на Луганщині судитимуть за те, що після повномасштабного вторгнення зрадник перейшов на бік окупантів і обійняв керівну посаду
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"Прокурори Щастинської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Щастинської районної ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
У березні цього року обвинувачений, самоусунувся від повноважень депутата і почав співпрацювати з російськими окупантами. Обійняв псевдопосаду виконувача обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району "ЛНР".
В його обов'язки входять організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські питання в окупаційній адміністрації так званої республіки.
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