Перша партія американських бойових машин Bradley для України прибула до Німеччини
До Німеччини прибула перша партія допомоги для України, зокрема 60 американських бойових машин Bradley, броньовані евакуаційні машини, ракетні установки ППО і пікапи
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що перша партія американських бойових машин Bradley, призначених для України вже прибула до німецького Бремерхафена.
За даними транспортного командування США, партія з понад 60 автомобілів Bradley вирушила з Північного Чарльстона, штат Південна Кароліна, минулого тижня.
Крім машин Bradley з транспортного корабля також зійшли броньовані евакуаційні машини M88, ракетні установки ППО HMMWV Avenger і пікапи HMMWV.
- 31 січня у Сполучених Штатах повідомили про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну.
- 4 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams незабаром прибудуть до України у великій кількості. Два канадських Leopard 2 стали першими бойовими танками західного виробництва, які прибули в Україну в неділю, 5 лютого.
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