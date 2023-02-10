Перша партія американських бойових машин Bradley для України прибула до Німеччини

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що перша партія американських бойових машин Bradley, призначених для України вже прибула до німецького Бремерхафена.

За даними транспортного командування США, партія з понад 60 автомобілів Bradley вирушила з Північного Чарльстона, штат Південна Кароліна, минулого тижня.

Крім машин Bradley з транспортного корабля також зійшли броньовані евакуаційні машини M88, ракетні установки ППО HMMWV Avenger і пікапи HMMWV.