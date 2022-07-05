Перша партія систем NASAMS буде пробною, щоб перевірити ефективність їх застосування, - експерт Defense Express Рябих
Перша партія систем протиповітряної оборони NASAMS покликана перевірити їхню адаптованість в систему ППО України
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Ми говоримо про невеликі постачання. Те ж саме буде відбуватися з ракетними системами NASAMS, які Україна має отримати найближчим часом. У першій партії їх буде небагато, це буде пробна партія, якраз для того, щоб перевірити навченість особового складу в бойових умовах, перевірити адаптованість цих систем в нашу систему протиповітряної оборони", - сказав експерт.
За його словами, саме ця система є найбільш адаптивною та мережецентричною.
"Наразі вже до того, як ми отримали самі ракетні системи, частину цієї системи, а саме радарні системи Sentinel ми вже отримали та експлуатуємо. Вони використовуються в єдиній системі ППО України і були помічені неподалік лінії зіткнення, що свідчить про їх успішне бойове застосування та інтеграцію в наші системи", - підсумував Рябих.
- 30 червня Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн, до якого увійшли системи ППО NASAMS.
- 1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить ППО.
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