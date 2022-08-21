Перші солдати німецької бригади НАТО в Литві вирушать туди на початку вересня
Литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас заявив, що перші солдати, які мають стати частиною німецької бригади НАТО в Литві, будуть відправлені туди на початку вересня
Про це повідомляє портал Delfi.
"Усе залежить від можливостей наших партнерів приїхати, ми з ними погоджуємо. Орієнтовна дата - 8 вересня, але все ще рухається. Це буде головний елемент штабу", - прокоментував він.
Окрім цього, Анусаускас підтвердив, що частину штабу, яка відповідає за підготовку до дислокації інших підрозділів, планується розмістити в Йонавському районі, в Руклі, але "за потреби місце дислокації може змінитися".
"Йшлося про пів сотні (особового складу), але це число все ще плаває", - додав він.
- 20 липня у Міністерстві оборони Литви заявили, що країна збирається передати Україні додаткові бронетранспортери M113 й M577 та боєприпаси у складі нового пакета військової допомоги. Крім того, до нього увійшли системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкова зброя, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецька зброя, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики, а також – безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який купили за кошти, зібрані литовцями.
- 20 серпня Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні.
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