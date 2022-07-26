Про це повідомляє Sky News з посиланням на опитування Opinium.

Згідно з голосуванням 1 тис. виборців, респонденти не змогли виявити явного переможця - Сунак і Трасс показали майже однаковий результат.

На підтримку Сунака висловилися 39% опитаних, Трас – на 1% менше.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась голова МЗС Ліз Трасс. Попередньо, згідно з даними букмекерів, колишній очільник мінфіну Ріші Сунак вважався лідером перегонів.

20 липня депутати від Консервативної партії проголосували за те, щоб і Ріші Сунак, і Ліз Трасс пройшли до фінального етапу конкурсу. Один із них тепер буде обраний замість Бориса Джонсона лідером партії під час голосування, яке триватиме з 4 серпня до початку вересня.

Тепер, за даними британської міжнародної інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov, фаворитов вважають Ліз Трасс.

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