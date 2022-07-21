Про це йдеться у релізі британської міжнародної інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov.

Нове опитування YouGov серед консерваторів показує, що Трасс зберігає свою суттєву перевагу над конкурентом.

На даний момент 31% членів партії мають намір проголосувати за Ріші Сунака, тоді як 49% планують проголосувати за Ліз Трасс. Ще 15% наразі не знають, як вони будуть голосувати, а 6% наразі кажуть, що утримаються.

В абсолютних цифрах, 62% за готові віддати свій голос за Трасс та 38% за Сунака.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

Вчора депутати від Консервативної партії проголосували за те, щоб і Ріші Сунак, і Ліз Трасс пройшли до фінального етапу конкурсу лідерства партії. Один із них тепер буде обраний замість Бориса Джонсона лідером партії під час голосування, яке триватиме з 4 серпня до початку вересня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb