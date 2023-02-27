Перший батальйон ЗСУ навчився роботі на американських БМП Bradley

Про це повідомив у Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Перший батальйон ЗСУ завершив навчання на базі США в Німеччині – вони вчилися користуватися американськими бойовими машинами піхоти Bradley. Це – доволі потужні машини, які створювалися з урахуванням протидії у боях радянській техніці", - йдеться у повідомленні.

БМП М2 Bradley призначена для перевезення підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення вогню та вогневої підтримки. Екіпаж складається з командира, навідника і механіка-водія. Крім екіпажу БМП може перевозити до 7 десантників.

БМП має алюмінієвий корпус і ламінатну броню, що захищає від куль калібру 14,5 мм. М2 Bradley озброєна автоматичною гарматою М242 і двома пусковими установками BGM-71 TOW. Максимальна швидкість БМП - 60 км/год. на шосе, 40 км/год. на бездоріжжі та 7,2 км /год. на плаву.

Машина може подолати стіну заввишки 0,91 м або рів завширшки 2,54 м.

Ціна однієї БМП М2 Bradley - $3,2 млн.

Раніше видання Reuters повідомило, що перша партія американських бойових машин Bradley для України прибула до Німеччини.