Перший в Україні NFT-музей війни зібрав $1 млн для допомоги ЗСУ

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"NFT-музей MetaHistory зібрав понад $1 000 000 на допомогу Україні. З початку війни ми використовуємо інноваційні технології, щоб пришвидшити нашу перемогу", - сказав він.

За словами міністра, гроші надходять до криптофонду Aid For Ukraine. За них вже придбали автомобілі на передову, техніку та іншу необхідну амуніцію для захисників.

Сьогодні, 22 липня, команда проєкту презентувала третю NFT-колекцію Warline. Вона вже доступна на сайті музею.

25 березня в Україні запустили перший NFT-музей, який допоможе розповісти правду про воєнні злочини РФ.

У квітні команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат на знак подяки Ілону Маску.

У травні розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt і цифрові художники створили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine.

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