Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Так, у військовому навчально-науковому центрі військово-морського флоту "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" першокурсників готують до відправлення на війну в Україні.

Після місяця навчання в академії курсантів виселили з казарм і переселили в будівлю без ремонту та вікон. Казарми віддали на потреби мобілізації. Також, щоб запобігти спілкуванню з батьками та самовільному залишенню місця служби, над першокурсниками встановили цілодобове спостереження.

Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, однак у зустрічі їм відмовили.

Раніше стало відомо, що в Росії через оголошення часткової мобілізації закрили на виїзд в'їзд Ростовську область.

Рух спротиву в Маріуполі отримав інформацію про збір даних місцевих мешканців на мобілізацію.