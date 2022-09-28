Першокурсників військово-морської академії РФ планують відправити на війну в Україну, - українська розвідка
Курсантів військово-морської академії в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки в зону бойових дій в Україні та обмежили їм спілкування з батьками
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Так, у військовому навчально-науковому центрі військово-морського флоту "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" першокурсників готують до відправлення на війну в Україні.
Після місяця навчання в академії курсантів виселили з казарм і переселили в будівлю без ремонту та вікон. Казарми віддали на потреби мобілізації. Також, щоб запобігти спілкуванню з батьками та самовільному залишенню місця служби, над першокурсниками встановили цілодобове спостереження.
Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, однак у зустрічі їм відмовили.
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