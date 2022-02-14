Пєсков: відмова України від вступу до НАТО була би кроком до відповіді на занепокоєння РФ

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.



"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО - це був би, безумовно, крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння", - заявив Пєсков.



Щодо обговорюваної в пресі заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства в НАТО України, Пєсков зазначив, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому "навряд це можна сприймати як якийсь факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".



"Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені у Конституції країни (України)", - додав прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.

Згодом Пристайко спростував свої слова про можливість відмови України від вступу в НАТО, але уточнив, що Київ готовий піти на поступки задля уникнення повномасштабної війни.