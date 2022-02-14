Пєсков: відмова України від вступу до НАТО була би кроком до відповіді на занепокоєння РФ
У Кремлі вважають, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значної відповіді на російські занепокоєння
Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО - це був би, безумовно, крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння", - заявив Пєсков.
Щодо обговорюваної в пресі заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства в НАТО України, Пєсков зазначив, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому "навряд це можна сприймати як якийсь факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".
"Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені у Конституції країни (України)", - додав прессекретар президента РФ.
- Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.
- Згодом Пристайко спростував свої слова про можливість відмови України від вступу в НАТО, але уточнив, що Київ готовий піти на поступки задля уникнення повномасштабної війни.
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