Петро Порошенко: незалежна Україна - це сподівання народів на перемогу справедливості і права, на мир і покарання агресора

Привітання Порошенко оприлюднив у Facebook.

"24 серпня - 31 рік від відновлення Незалежності і рівно шість місяців від початку повномасштабної агресії росії у війні, яка почалася вісім років тому, але триває вже не одне століття. За ці 180 драматичних днів увесь світ побачив, що Україна - це велика країна. А народ наш - неймовірної сили духу з найсильнішою армією, яку ми всі разом спільно творили з 2014 року", - написав п'ятий президент.

Порошенко наголошує: вісім років тому всі усвідомили, що свобода і незалежність нам не гарантовані, і що ми стали ще одним поколінням, якому випало захищати їх у багатовіковій війні з російською імперією.

"Так, Незалежність треба утверджувати зі зброєю в руках. Українці до цього готові. Нас не зламали ні лють ворога, ні чисельність його зброї. Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу. Незалежна Україна сьогодні - це сподівання народів на перемогу справедливості і права, покарання агресора, міцний і тривалий мир", - вважає Петро Порошенко.

"А наша опора і надія - Збройні Сили України. Кожен день приносить нам звістки про героїзм воїнів. Ми віримо в них. Ми знаємо, що самої лише віри мало, армії потрібна підтримка. Наша команда - поруч з воїнами з перших днів. Ми горді тим, що привозимо на лінію фронту потужну і дуже потрібну техніку. Ми, українці, стали нацією воїнів і волонтерів. Саме цього року ми довели: Україна для нас - понад усе! Що батько наш Бандера, і Україна - мати!", - пише п'ятий Президент.

"Ми перемогли вже в тому, що не дали путіну здійснити його план буквально за тиждень стерти Україну з політичної карти світу. Всупереч кремлівським планам Україна вистояла, захистила і зберегла свою незалежність, стала кандидаткою в члени Європейського Союзу", - констатує Порошенко.

"З цим відчуттям любові й єдності, прагненні перемоги зустрічаємо головне свято нашої держави. У наших серцях відлунюють великі слова "Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею". З Днем Незалежності тебе, Україно! А побажання цього року у всіх нас теж одне-єдине. Бажаємо нашій державі, усьому нашому народу і кожному з нас перемоги і миру!", - пише Петро Порошенко.

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