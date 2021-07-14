Петро Порошенко: замість того, щоб жартувати над українською – жартуйте українською
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні привітав рішення Конституційного Суду, який визнав конституційним мовний закон
Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".
"Маю для вас дві новини, і обидві хороші, і обидві – про мову. Конституційний Суд України нарешті визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І я вас з цим вітаю", – сказав Порошенко.
Він нагадав, що закон про мову атакували два роки.
"Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, Головою Парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як Президента України, – конституційний. І друге – на Бюджетному комітеті під вашим і нашим тиском ми врятували цей закон. Бо всі русофільські поправки були відкликані", – наголосив Порошенко.
Він додав, що залишилось 24 години, один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі.
"В тому числі для російських і проросійських серіалів, де, намагаючись вислужитися перед агресором, русифікували Україну. Закон треба виконувати, в тому числі і "95-му кварталу", який має від мене велику пораду. Краще, ніж жартувати над українською – жартувати українською. І буде вам щастя", – зауважив Порошенко.
- Нагадаємо, що Велика палата Конституційного суду визнала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" таким, що відповідає Основному закону.
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