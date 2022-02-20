Петро та Марина Порошенки разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами і волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

Петро та Марина Порошенки взяли участь у панахиді за загиблими та поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні.

"Сьогодні, в такий величний для всієї України день, ми молимося за душі загиблих Героїв Небесної Сотні. Вічна і світла пам’ять всім. І ми ніколи їх не забудемо. І ніколи не пробачимо їхніх убивць", – говорить Марина Порошенко.

"Аж не віриться, що пройшло 8 років з цих трагічних і великих подій Революції Гідності. Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя, відіграли значну роль в історії України", - сказав Петро Порошенко.

"8 років український народ веде боротьбу за збереження нашої святої великої України", – нагадав п’ятий президент.

"Путін два роки тому виторгував "Беркут", який мав сидіти у в‘язниці, для того, щоб врятувати цих злочинців і негідників. І недарма зараз Путін підтягнув під кордони України величезне військо для вторгнення, знищення України та вбивства українців. Але Україна вже інша. І українці вже інші. І армія наша інша", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми захистимо Україну. Сьогодні ми говоримо це тут, на цьому святому місці, де віддали своє життя Герої Небесної Сотні. А після цього віддали життя тисячі захисників України лише за те, щоб ми з вами мали право будувати українську державу, європейську державу і повернути Україну в європейську родину народів. Я вірю, що саме так і буде", – сказав Петро Порошенко.













Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb