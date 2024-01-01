Під час атаки по РФ 30 грудня у Бєлгороді знищили офіцера Слідкому, - ГУР
Внаслідок удару по військових обʼєктах росіян 30 грудня у Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина, який раніше воював проти України як командир взводу протитанкових ракет
Про це повідомили у пресцентрі Головного управління розвідки Міноборони.
"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.
У листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ.
За даними ГУР, до цього він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.
- Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
- Увечері того ж дня російські терористи вдарили по центральній частині Харкова, внаслідок чого поранень зазнали 28 людей, серед яких двоє дітей та іноземець. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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