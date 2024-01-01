Під час атаки по РФ 30 грудня у Бєлгороді знищили офіцера Слідкому, - ГУР

Про це повідомили у пресцентрі Головного управління розвідки Міноборони.

"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.



У листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ.

За даними ГУР, до цього він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.