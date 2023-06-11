Про це представник добровольчого Легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.

"Я був шокований. Я на власні очі бачив, які звірства творила армія РФ та силовики в Україні. Але ще раз наголошу, заходячи (на територію РФ - ред.) у складі першої групи, і не маючи перед собою наших військ, я бачив, що будинки росіян розграбовані. І вони пограбовані російськими військовими. І коли ми взяли в полон групу солдатів, і коли ми дивилися їхні документи, то з'ясовувалося, що там не лише жителі Пскова, Новгорода чи ще якихось інших місць. Там були й бєлгородці. Тобто ви розумієте ступінь деградації нинішньої Росії, що бєлгородці грабують бєлгородців, які тікають, рятують своє життя і тікають. Тобто, це абсолютне моральне дно. І звичайно це жах, що Путін довів російських людей до такого тваринного стану. І, звичайно, ми з цим боротимемося, до кінця боротимемося", - зазначив Цезар.

Читайте також: Орест Сохар. Роспропаганда виявилася ефективною зброєю проти... Кремля

Що ж стосується реакції місцевого цивільного населення, то вона є, за його словами, "або спокійною, або доброзичливою".

"Є невеликий відсоток людей і він все більшає, які вже розуміють, хто винен і що робити. І, природно, з цими людьми ми спокійно знаходимо спільну мову. Тим більше вони бачать ставлення наше до них. І вони бачать ставлення російських солдатів до себе", - наголосив представник Легіону "Свобода Росії".

Нагадаємо, у Легіоні "Свобода Росії" заявили, що планують відвоювати всю РФ й не бачать іншого способу поваленян режиму Путіна, окрім як військового.