Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді
СБУ повідомила про підозру в держзраді колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Також генерал-майор підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.
За даними слідства, чоловік передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі. Співробітники СБУ затримали чоловіка на початку повномасштабного вторгнення.
"Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією правоохоронців, затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.
Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Львівської області.
- Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді колишньому українському телеведучому Юрію Коту.
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